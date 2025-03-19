啟德體育園｜羅淑佩：前後進行近20場測試和演練　以一理由未透露開支

▲ 羅淑佩以一理由解釋未透露啟德體育園測試和演練開支的原因。

【啟德體育園 / 羅淑佩 / 演練開支】啟德體育園開幕前，政府聯同營運公司進行多場演練，TOPick日前查詢獲悉，單是5場邀請公務員和地區人士參與的演練，有關人員的車馬費已近1600萬。

立法會議員謝偉俊今日在立法會質詢體育園開幕前，政府不同部門曾進行多少次演練；每次演練涉及的人員數目、內容、目標及公帑開支。

啟德體育園｜羅淑佩：工程開支、參與部門恆常開支負責 未能分開量化

文體旅局局長羅淑佩回應指，從上年10月底至今年2月，政府聯同營運公司，在3個場館進行近20場不同性質及規模的測試和演練。

至於演練的開支，她稱，由啟德體育園的工程開支、文化體育及旅遊局及各個參與部門的恆常開支負責，未能分開量化。

▲ 文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（梁偉榮攝）

啟德體育園｜甩轆事件多 羅淑佩：已指示營運公司優化決策、溝通機制

體育園開幕至今約兩星期，出現有人收錢帶位及桌球賽逐客事件。羅淑佩稱，收錢帶位一事，營運公司已翻查紀錄，並將個案交由執法機關處理。

而逐客事件，羅重申事件發生十分不理想，強調非常重視啟德體育園參與活動的人士的體驗，營運公司作為負責日常運作的單位，必須有健全的應變和處理突發事件機制，確保正確信息在內部有效傳遞，上情下達，團隊包括前線員工有效執行指令；而對外亦能發放充足和及時的官方資訊，避免信息混亂。文體旅局已向營運公司管理層就園區啟用初期的情況表達高度關注，並指示營運公司在體制上迅速作出調整，包括優化決策、溝通及處理突發事件的機制。

工聯會議員鄧家彪關注當局會否協調啟德郵輪碼頭及啟德體育園，發揮協同效應，互相促進。羅淑佩指，安排郵輪旅客訪港時，現時亦盡量加入安排他們參觀啟德體育園。

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