  • 23°C
香港時間：2025319日 (三) 15:16

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德體育園｜羅淑佩：前後進行近20場測試和演練　以一理由未透露開支

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 59 分鐘前

分享：

分享：

熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

羅淑佩以一理由解釋未透露啟德體育園測試和演練開支的原因。

【啟德體育園 / 羅淑佩 / 演練開支】啟德體育園開幕前，政府聯同營運公司進行多場演練，TOPick日前查詢獲悉，單是5場邀請公務員和地區人士參與的演練，有關人員的車馬費已近1600萬。

立法會議員謝偉俊今日在立法會質詢體育園開幕前，政府不同部門曾進行多少次演練；每次演練涉及的人員數目、內容、目標及公帑開支。

啟德體育園｜羅淑佩：工程開支、參與部門恆常開支負責 未能分開量化

文體旅局局長羅淑佩回應指，從上年10月底至今年2月，政府聯同營運公司，在3個場館進行近20場不同性質及規模的測試和演練。

至於演練的開支，她稱，由啟德體育園的工程開支、文化體育及旅遊局及各個參與部門的恆常開支負責，未能分開量化。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（梁偉榮攝）

啟德體育園｜甩轆事件多 羅淑佩：已指示營運公司優化決策、溝通機制

體育園開幕至今約兩星期，出現有人收錢帶位及桌球賽逐客事件。羅淑佩稱，收錢帶位一事，營運公司已翻查紀錄，並將個案交由執法機關處理。

而逐客事件，羅重申事件發生十分不理想，強調非常重視啟德體育園參與活動的人士的體驗，營運公司作為負責日常運作的單位，必須有健全的應變和處理突發事件機制，確保正確信息在內部有效傳遞，上情下達，團隊包括前線員工有效執行指令；而對外亦能發放充足和及時的官方資訊，避免信息混亂。文體旅局已向營運公司管理層就園區啟用初期的情況表達高度關注，並指示營運公司在體制上迅速作出調整，包括優化決策、溝通及處理突發事件的機制。

工聯會議員鄧家彪關注當局會否協調啟德郵輪碼頭及啟德體育園，發揮協同效應，互相促進。羅淑佩指，安排郵輪旅客訪港時，現時亦盡量加入安排他們參觀啟德體育園。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
家庭治療師｜名醫林永和治療街坊身心靈逾30載　教5招磨合夫妻相處：因困難而成長

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

啟德體育園｜「啟德藝術週」周五開鑼　設9大工作坊及文創市集等
19:03 2025/03/17
啟德體育園｜「啟德藝術週」周五開鑼　設9大工作坊及文創市集等
啟德體育園｜李家超要求啟德體育園設應急機制及發言人機制　恆常匯報工作
11:35 2025/03/18
啟德體育園｜李家超要求啟德體育園設應急機制及發言人機制　恆常匯報工作

你可能感興趣

啟德體育園｜「啟德藝術週」周五開鑼　設9大工作坊及文創市集等
19:03 2025/03/17
啟德體育園｜「啟德藝術週」周五開鑼　設9大工作坊及文創市集等
啟德體育園｜李家超要求啟德體育園設應急機制及發言人機制　恆常匯報工作
11:35 2025/03/18
啟德體育園｜李家超要求啟德體育園設應急機制及發言人機制　恆常匯報工作
羅淑佩 文化體育及旅遊局 啟德體育園 啟德 工聯會 鄧家彪 郵輪碼頭 工程 謝偉俊 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
電眼港姐｜王晶揭劉嘉玲綁架事件驚人內幕　爆綁匪原本目標疑是電眼港姐亞軍
電眼港姐｜王晶揭劉嘉玲綁架事件驚人內幕　爆綁匪原本目標疑是電眼港姐亞軍
胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位