餐廳界亞視｜椰林閣由高峰期逾60分店執剩2間　竟逆市開分店選址九龍東呢度

曾經風靡一時的西餐廳椰林閣（YLK Restaurant），高峰時擁有超過60間分店，俘虜一眾家庭、學生、上班族的「胃」，不過後來大部分分店相繼結業，至今僅淨數間分店。日前，有網民在網上分享道，發現椰林閣餐廳將於九龍東開店，消息一出引起不少網友的「震驚」，紛紛表示誤以為「仲未執晒咩？」，更有人戲稱餐廳的生存力「極頑強」，「呢間嘢亞視嚟嘅！」

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椰林閣開分店｜將於九龍東開分店

有網友於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文指，位於秀茂坪商場地下2號舖位將會開設「椰林閣」餐廳。日前，另一網友於群組「我們都是在秀茂坪長大的」的發文可見，餐廳門口圍上了白色的圍板，現場有裝修師傅在上面貼上「椰林閣YLK Restaurant 即將開幕」的彩色宣傳貼紙。樓主更提到，此店的前身是「薀莎餐廳」，根據Openrice的資料顯示，現址的確實是「薀莎餐廳WINDSOR」。

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椰林閣開分店｜網民笑稱打不死：亞視嚟嘅

當「椰林閣」將開業的消息一出，即時引來網民哄動，不少人盛讚此品牌的出品「平、靚、正」，「其實椰林閣幾好，又唔貴又夠飽」、「椰林閣個紅湯幾好飲」、「集團式嚟講算有良心。」此品牌更盛載了不少港人的集體回憶，網民更讚嘆餐廳多年來屹立不倒，點擊圖片即睇網民意見：

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椰林閣開分店｜90年代風靡一時

翻查資料，椰林閣餐廳是其集團旗下的一間連鎖餐廳，而集團更有其他不同品牌的餐廳，如薀莎餐廳、木椰餐廳、名苑酒家、椰仔冰室等等。椰林閣餐廳於九十年代時極受歡迎，門前常常有上班族及學生排隊，菜式選擇多，除了附送餐飲外，更包含是日餐湯及餐包，定價只需數十元便有如此豐富的西餐，所以成為不少港人常常光顧的「飯堂」。

有當年仿是學生身份的市民回憶起當時光顧椰林閣的快樂時刻，「嗰陣一日飯錢只有廿幾蚊，要儲幾日錢先可以一星期食一次，已經好開心。而家大咗，雖然有能力食貴啲，但係偶爾都會再幫襯，重拾中學嘅情懷！」

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