公屋輪候｜港媽獲派44年樓齡梨木樹公屋　4大原因未睇樓即要惟擔心1隱憂

▲ 港媽獲派44年樓齡梨木樹公屋，未睇樓已心動想要全因4大原因！

【公屋輪候/公屋編配/公屋】網民常戲言：「得公屋得天下！」足見香港公屋難求，平均輪候時間長達5.3年，能夠成功上樓被認為是「勝利組」。早前有港媽在Facebook群組分享喜訊，透露獲派44年樓齡的梨木樹二邨一個中層單位，4大原因令她決定接受編配，惟擔心1件事！

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公屋輪候︱獲派梨木樹二邨大單位

最近一名港媽在Facebook群組「公屋討論區」上，發文分享獲派公屋的喜訊，她圖文並茂表示，首派葵盛西邨一個低層單位，但由於單位殘舊兼位於低層3樓，並有老人家自然死亡屬「特別單位」，所以拒絕了第一次編配。直至最近收到二派信件，獲派梨木樹二邨第三座一個中層大單位，單位面積有410呎，因4個原因令她心動想接受。

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公屋輪候︱4大原因決定接受編配

首先，她認為單位雖然沒有窗，而且廚房空間不大，但勝在有個大露台；其次是租金便宜，每月租金連差餉約$2,400左右；第三，該區夠大夠靜，配套幾好；第四就是小朋友上學比較近，可減少轉校車費問題。

基於以上原因，港媽表示自己很大機會接受編派，一家人獲安排在3月3日上門視察，她表示：「自己去睇多2次，屋企人又去咗一次問下街坊打探嘢，聽日簽約啦，舊就舊啲，但夠大同靜，配套幾好，就打算要啦」。但她唯一擔心的是舊公屋會有維修漏水問題：「怕舊樓，係漏水問題，石屎剝落結構問題者，所以想問下入住啲朋友仔，多唔多呢方面問題？」引來網民踴躍發言。

公屋輪候︱網民意見不一

有部分網民認為港媽可以再等下一派，因為舊樓遲些可能會清拆，有人就覺得該區多內地人：「小朋友可以免費學普通話」，有人甚至講出古怪理由：「有鬼。叫你唔好要，你會信？點做人家長？」港媽高EQ回覆：「我要求唔高，有得住，方便就得，唔想煩」，至於重建問題，港媽並不擔心：「唔緊要，到時可能，又會優先安置我哋，再有得選，住咗先算。」之後港媽再留言透露已決定簽約接受編配。

當中亦有不少網友表示支持港媽決定，大讚獲派單位性價比高：「410呎，貨少！仲係舊區方便！唔漏水就要得過」、「夠晒大！」、「係舊啲啲，不過有露台，曬衫一流」，有網民又表示羨慕，指自己居住的公屋單位面積只有357呎，租金卻要$24XX，相對港媽的單位性價比較高。

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