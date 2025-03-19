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結業潮︱將軍澳迪卡儂DECATHLON巨舖傳縮減一半　原佔地7.2萬呎決棄天台籃球場

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 42 分鐘前

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將軍澳迪卡儂DECATHLON巨舖傳縮減一半，原佔地7.2萬呎決棄天台籃球場。

大型連鎖運動用品店迪卡儂（DECATHLON）向來深受港人歡迎，2019年更於將軍澳開設佔地3.6萬呎的旗艦店，成為全港最大分店，不過近日店內正進行裝修工程，有傳店面會被縮減約一半面積！

結業潮︱將軍澳迪卡儂圍板裝修 網傳縮減一半面積

近日有網民於社交平台發文指，位於TKO Spot 3樓的DECATHLON尚德分店，近月正進行裝修工程。TOPick記者今日（3月19日）前往該分店時，發現部分區域已圍板進行裝修工程，同時貼上告示指裝修期間照常營業，有傳分店可能縮減零售面積一半，而店面面積將不足2萬平方呎。另外亦有消息指天台籃球場已歸還領展，不再由DECATHLON負責。

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結業潮︱網民不意外店面縮減

對於店面縮減，網民並不感到意外，並指分店位置過於遍遠「開喺呢個位勁難搵」、「又唔近地鐵站，開起屋邨商場，點會有人行」、「住宅區得附近居民會行，無生意好正常」、「而家好多嘢上網都買到，唔會特登去實體舖」。

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迪卡儂旗艦店於2019年進駐將軍澳尚德廣場，成為全港最大分店，店舖零售面積為36,000平方呎，另外再於天台設立同為36,000平方呎的戶外體驗區，顧客可於體驗區內使用已購買的商品。

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