鄧麗欣演唱會｜由Cookies合體談九餅蛻變　Kawaii專欄：Stephy真的很努力

近日圈中朋友社交平台洗版式出現的是鄧麗欣（Stephy）的《STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025》的照片，朋友們欣賞完後寫出了很多感受，說Stephy的歌陪伴他們失戀和成長。

Stephy自己在演唱會上也笑說：「自己的歌大部分都是情歌，而且都很傷感，如果在婚宴時要表演，都不知道要唱甚麼？唔通唱《電燈膽》咩？」原來Stephy受歡迎的情歌，很多都很慘情。演唱會中除了每晚的男嘉賓亮眼之外，當然最受關注是Cookies合體的回憶殺，在台上一起唱《心急人上》，全場十分興奮。

今次合體的有楊愛瑾（Miki）、吳雨霏（Kary）、馬思恆（Helena）、陳素瑩（Gloria）、區文詩（Angela）及何綺玲（Elaine），欠缺了蒲茜兒（Serena）及傅穎（現名傅寶誼）。

▲ （越玲瓏攝）

第一次跟她們見面是主持Cookies活動，我要一口氣記着九餅的名字和樣子，在台上沒出錯過，都要讚自己記人名勁。當年公司曾安排她們住在一起，在宿舍內發生了很多事情，我也聽聞不少，如有人不執屋、有人比較嘈！

▲ （越玲瓏攝）

其實她們的生活習慣都不同，出道後很快便不再一起住了。那麼多女孩子住一起日常起居都比較麻煩，不過九餅總會有些比較投緣，有段時間Stephy和Angela合租一起住，曾上過她們的舊居，兩位都十分整潔，屋企都井井有條。

Stephy至今換過好幾位經理人，發展曾由唱歌轉移到拍戲，由香港到內地又返回香港，近年她的演技真的大爆發，《金都》、《殘影空間》演出很有層次，《我談的那場戀愛》角色亮眼程度爆燈。行運真的有樣睇，從我認識的小妹妹鄧麗欣，到現在美麗又有魅力的鄧麗欣，都可看到她在每個演出的用心！

今次紅館演唱會，每每唱到高音部分，比以往有力量及穩定，不得不再多提：Stephy真的很努力！

原文刊於經濟日報專欄: Cookies合體掀回憶殺 鄧麗欣的蛻變

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