猝死危機｜33歲女搭長途機突胸口劇痛險死　揭飛行少做1件事惹致命危機

【猝死／搭飛機／血栓／DVT】加拿大一名33歲女子，搭乘從多倫多飛往杜拜一程13個小時的航班，於飛行剩餘2個鐘時，首次起身去廁所，卻突然感到胸口劇痛，連咳三聲後隨即暈倒。所幸機上有一位醫生和機艙服務員及時施救，否則女子可能因肺部大量血栓，而在飛機上喪命。事後，她透過社交平台上分享此次經歷，並向其他乘客發出警示。

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綜合外媒報道，33歲的Emily在TikTok上分享了她的經歷。上個月，她搭乘了一班從多倫多直飛杜拜的航班。當飛行時間超過10個小時後，她首次起身上廁所，卻遭遇了危及生命的情況。

猝死危機｜長時間飛行缺乏活動

Emily回憶道：「我當時在等廁所，突然胸口一陣劇痛，我連咳三聲，之後就甚麼也不知道了。」她描述自己暈倒後，因摔倒而導致左眼青腫及左臂瘀傷，並且至少昏迷了5分鐘。飛機降落後，她接受檢查，證實患上「大規模雙側鞍狀肺栓塞」（Massive bilateral saddle pulmonary embolism）。這種血栓阻礙了雙肺血液供應，對生命造成嚴重威脅，約四分之一的患者會在發病後立即死亡，且每延遲一小時接受治療，死亡率會進一步上升。

如在飛行途中，長時間坐著不動會導致血液積聚於腿部，形成深層靜脈血栓（DVT），可能導致腫脹、疼痛及皮膚變色等問題，這種血栓也可能脫落並進入肺部，阻塞重要的血管。Emily事後表示，她本身健康狀況良好，而這次瀕死經歷是由於在飛行期間她缺乏活動，再加上她服用雌激素類避孕藥，所引致的後果。

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猝死危機｜突胸口劇痛暈倒險死

Emily描述自己在暈倒後持續嘔吐、全身冒汗，從暈倒到飛機降落，再到醫院診斷出血栓，她總共花了6.5小時等待，醫生更指她「我還活著簡直是一個奇蹟」。她在杜拜醫院住了6天後才出院，接下來的6個月需服用抗凝血藥物，並進行後續掃描，以確保任何殘留血塊都被分解。

回想起暈倒的情況，Emily覺得自己非常幸運，因為當時廁所被佔用，否則她可能會獨自在飛機廁所裡，無人知道她遇到緊急情況。她又感謝剛巧也在飛機上的一名醫生和其他機艙服務員，第一時間趕來救助她，「他們實際上救了我一命，給我一個氧氣罐，把我抬到商務艙，讓我躺下」。

Emily又提醒其他乘客，「請在飛行期間起身活動，如你正在服用雌激素避孕藥，或正接受圍絕經期、更年期激素治療，務必與醫生談談」。

猝死危機｜飛行時間越長風險越大

英國國家健康服務體系（NHS）建議，乘坐飛機超過4小時的人應每半小時活動一次，以減少患上DVT的風險，並建議佩戴壓力襪。有研究顯示，對於健康人士來說，飛行會使DVT的風險增加4倍，飛行時間越長風險越大。對於短於4小時的航程，DVT的風險較低，約每10.5萬航班中只有1宗病例；而超過4小時的航程，DVT的風險顯著上升，達到每4,500次航班中有1宗；對於16小時或更長的航班，風險為每1,300次航班中有1宗。

在服用雌激素類藥物方面，NHS估計每約1,000名服用避孕藥的女性中，會有1人形成血栓，但並非所有人都會遇到緊急情況。然而，醫生指出，當與長時間飛行不活動等因素結合時，雌激素帶來的微小風險可能會增加。

預防血栓｜深層靜脈血栓4大徵狀及8種預防方法

根據國泰航空旅遊健康與安全指示，深層靜脈血栓（DVT）有以下4大徵狀：

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小腿肌肉疼痛

腿部腫脹，尤其只是其中一條腿腫脹。許多人經過長途飛行後，雙腳都會因為重力而出現輕微水腫，這情況十分普遍，但腫脹情況在短時間內會消散

腿部皮膚溫度上升及／或發紅

腿部皮下靜脈擴張

同時，建議以下8種方法減少深層靜脈血栓現象出現的機會：

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在安全的情況下，每2至3小時於客艙內適量的走動，避免長時間缺乏運動。於客艙內走動有助縮短於長途航班中缺乏活動的機會，縱使此舉偶爾並不可行。旅客應於考慮有可能對健康造成益處時，同時考慮因客機遇上突如其來的氣流而引致受傷的風險。

在座位中每小時活動腿部及腳部3至4分鐘，令肌肉泵活動，避免血液凝固。

輪候洗手間時做些伸展四肢的運動。

避免穿著緊身衣服。

避免把手提行李放置於妨礙腿部及腳部活動的範圍內。

高危乘客應先諮詢醫生有關預防措施的意見，包括服用少量可溶性阿士匹靈、穿著防栓塞的襪子，甚或接受抗凝血劑治療。

避免處於脫水狀態下登機（例如剛喝下大量酒精飲品、宿醉或長時間處於炎熱的天氣後）。

避免喝過量咖啡、茶及酒，因這些都屬於利尿飲品，容易引致身體脫水。

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