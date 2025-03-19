  • 20°C
香港時間：2025319日 (三) 18:41

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李兆基逝世︱好老闆李兆基幫襯清潔工兒子髮型屋　臨走鼓勵年輕人：有心做一定好

家事百科

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

李兆基是出名的好老闆，又係慈善家。

【李兆基逝世/李兆基/四叔】恒基地產集團創辦人李兆基於2025年3月17日在家人陪伴下與世長辭，享年97歲。有網民透過社交平台群組「90年代回憶 (新版)」發文追憶「四叔」，分享母親曾是恒基寫字樓的清潔工，母親曾介紹四叔到其經營的髮型屋剪頭髮，起初子女以為屬玩笑，沒想到四叔真的在晚上光顧，要求就是「剪得靚仔就得」，臨走時更鼓勵年輕人「有心做生意一定會做好。」

最新影片:

童學園
視障音樂家｜看不見音符憑毅力奏出音樂人生　香港傑青蕭凱恩：把不可能變成I'm possible

事件經過

點擊圖片放大
+5
+4

網民留言大讚分享與「四叔」相關的回憶

 

點擊圖片放大
+3
+2

此外，不少網民都讚揚「四叔」為人低調，慈祥正氣，是白手興家的典範：「以前啲白手興家老細有品好多，兼且可能佢哋自己都捱過，所以更加有人情味」；亦有網民分享與「四叔」共膳的經歷，指他注重節約，不喜歡浪費食物，更喜歡寫字句祝福他人。雖然並非所有人都曾與「四叔」直接接觸，但許多網民對他的印象極佳，形容他是一位「唔差嘅老闆」、「未見過四叔，但感覺佢有種慈祥正氣，應該係好好既老闆！R.I.P.」。

四叔金句

點擊圖片放大
+6
+5

相關新聞:

李兆基逝世｜長子李家傑找代母誕3子李兆基9年抱7孫　稱抱孫開心過賺大錢設3億教育基金

李兆基逝世｜抱孫即向員工派萬元大利是 李兆基9年抱7孫派5300萬

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

李兆基逝世︱李兆基6歲學做生意曾睹夥計「偷金」1原因不告發　自研鑄金術12歲做掌櫃
12:37 2025/03/18
李兆基逝世︱李兆基6歲學做生意曾睹夥計「偷金」1原因不告發　自研鑄金術12歲做掌櫃
李兆基逝世｜徐子淇「8年抱4」獲老爺李兆基贈逾10億　四叔豪買地皮為孫兒建李氏大宅
14:37 2025/03/18
李兆基逝世｜徐子淇「8年抱4」獲老爺李兆基贈逾10億　四叔豪買地皮為孫兒建李氏大宅
李兆基逝世｜四叔李兆基年過90雙手仍滑溜　最愛用1物護膚平民價只需$200
19:24 2025/03/18
李兆基逝世｜四叔李兆基年過90雙手仍滑溜　最愛用1物護膚平民價只需$200
李兆基逝世｜李兆基8大致富哲學金句　四叔勸年輕人先賺錢：經濟未定不宜早婚
17:00 2025/03/18
李兆基逝世｜李兆基8大致富哲學金句　四叔勸年輕人先賺錢：經濟未定不宜早婚
李兆基逝世｜李兆基最後家庭照曝光　兒孫滿堂「李氏皇宮」內打乒乓
今日 12:01
李兆基逝世｜李兆基最後家庭照曝光　兒孫滿堂「李氏皇宮」內打乒乓

你可能感興趣

李兆基逝世︱李兆基6歲學做生意曾睹夥計「偷金」1原因不告發　自研鑄金術12歲做掌櫃
12:37 2025/03/18
李兆基逝世︱李兆基6歲學做生意曾睹夥計「偷金」1原因不告發　自研鑄金術12歲做掌櫃
李兆基逝世｜徐子淇「8年抱4」獲老爺李兆基贈逾10億　四叔豪買地皮為孫兒建李氏大宅
14:37 2025/03/18
李兆基逝世｜徐子淇「8年抱4」獲老爺李兆基贈逾10億　四叔豪買地皮為孫兒建李氏大宅
李兆基逝世｜四叔李兆基年過90雙手仍滑溜　最愛用1物護膚平民價只需$200
19:24 2025/03/18
李兆基逝世｜四叔李兆基年過90雙手仍滑溜　最愛用1物護膚平民價只需$200
恒基 社交平台 正能量

最高瀏覽

港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
癌症飲食｜癌症名醫點名絕不吃3種營養早餐　1類常見食物恐致4種癌上身
癌症飲食｜癌症名醫點名絕不吃3種營養早餐　1類常見食物恐致4種癌上身
胡杏兒丈夫︱李乘德被指背妻夜店「孔雀開屏」　胡杏兒丈夫首開腔解釋攬女原因
胡杏兒丈夫︱李乘德被指背妻夜店「孔雀開屏」　胡杏兒丈夫首開腔解釋攬女原因
急症室最長等候時間（03月19日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月19日 時間16:05）
外遊注意｜大懵夫婦日機場　拎錯他人行李　驚見內藏24公斤大麻　機警導遊協助終脫險
外遊注意｜大懵夫婦日機場　拎錯他人行李　驚見內藏24公斤大麻　機警導遊協助終脫險