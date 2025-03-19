李兆基逝世︱好老闆李兆基幫襯清潔工兒子髮型屋　臨走鼓勵年輕人：有心做一定好

▲ 李兆基是出名的好老闆，又係慈善家。

【李兆基逝世/李兆基/四叔】恒基地產集團創辦人李兆基於2025年3月17日在家人陪伴下與世長辭，享年97歲。有網民透過社交平台群組「90年代回憶 (新版)」發文追憶「四叔」，分享母親曾是恒基寫字樓的清潔工，母親曾介紹四叔到其經營的髮型屋剪頭髮，起初子女以為屬玩笑，沒想到四叔真的在晚上光顧，要求就是「剪得靚仔就得」，臨走時更鼓勵年輕人「有心做生意一定會做好。」

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網民留言大讚分享與「四叔」相關的回憶

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此外，不少網民都讚揚「四叔」為人低調，慈祥正氣，是白手興家的典範：「以前啲白手興家老細有品好多，兼且可能佢哋自己都捱過，所以更加有人情味」；亦有網民分享與「四叔」共膳的經歷，指他注重節約，不喜歡浪費食物，更喜歡寫字句祝福他人。雖然並非所有人都曾與「四叔」直接接觸，但許多網民對他的印象極佳，形容他是一位「唔差嘅老闆」、「未見過四叔，但感覺佢有種慈祥正氣，應該係好好既老闆！R.I.P.」。

四叔金句

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