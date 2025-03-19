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單親媽媽｜Serena蒲茜兒親解缺席Stephy演唱會之謎　移居加拿大後離婚獨力湊兩女轉型創業

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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Serena蒲茜兒親解缺席Stephy演唱會之謎，移居加拿大後於2022年離婚成為單親媽媽獨力湊兩女兒。

【鄧麗欣/Cookies/Serena蒲茜兒】鄧麗欣（Stephy）首個紅館演唱會《STEP by STEPHY》一連三場圓滿結束，尾場更為觀眾送上驚喜彩蛋——與Cookies的7位成員合體演出，掀起全場高潮。這次合體未能實現9人全員到齊，成員蒲茜兒（Serena）及傅穎（現名傅寶誼）雙雙缺席，令不少粉絲感到遺憾。蒲茜兒今日特別拍片，親自解釋缺席原因。

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Serena蒲茜兒｜Cookies合體掀集體回憶

作為Cookies成員之一的鄧麗欣，此次演唱會特別邀請昔日隊友吳雨霏（Kary）、馬思恆（Helena）、陳素瑩（Gloria）、區文詩（Angela）、楊愛瑾（Miki）及何綺玲（Elaine）一同登台，重現經典歌曲，瞬間勾起觀眾的青春回憶。而9位成員中唯獨蒲茜兒和傅穎未能參與，讓這次合體略顯美中不足。

鄧麗欣在演唱會後表示，已向所有成員發出邀請，但因大家各自忙碌，時間難以協調，無法強求全員到齊。她強調，這次合體已經非常難得，感謝隊友們的支持與配合。

Serena蒲茜兒｜女團中最早結婚

蒲茜兒是Cookies成員中最早結婚的一位，自2010年結婚後移居加拿大蒙特利爾，並育有兩名女兒。多年來，她專注於家庭生活，成為一名全職媽媽，同時轉型為網絡商業顧問，事業與家庭兩頭忙。2022年，蒲茜兒在網上宣布結束12年婚姻，坦言當時非常難過，但感謝身邊好友及家人的支持，陪伴她度過艱難時期。

她表示，目前正處理繁複的法律程序，不便多談，只希望兩個女兒能健康快樂地成長，並相信一切都會過去，未來會更好。

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Serena蒲茜兒｜拍片親揭缺席原因 

蒲茜兒特別在IG拍片感謝Cookies粉絲，並提到自從Stephy的香港演唱會後，她的社交媒體追蹤者數量在短時間內大幅增加，對此她表示非常感激，並認出了一些以前的粉絲。她透露，目前居住在加拿大，因大女兒前幾日在雪地上跌倒，導致肩膀骨折，目前仍需包紮治療。

作為母親，她需要照顧受傷的女兒，並以孩子的健康為優先，難以抽身回港參與演出。此外，她長期在加拿大照顧兩名女兒，生活重心已完全轉移到家庭，時間安排上也較為受限。

蒲茜兒在影片中還提到，她目前從事網絡生意，追蹤者的增加對她的生意有很大幫助。她特別提到Stephy的歌曲《黑白照》，認為歌詞與她作為單親媽媽的經歷產生共鳴。她鼓勵大家保持正面態度，相信吸引力法則，並感謝所有粉絲的支持。最後，她對Stephy和粉絲們表達了深深的謝意。

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    Serena蒲茜兒｜從醫護轉型網絡顧問

    在移居加拿大後，蒲茜兒曾從事醫護工作，但長時間的輪班和繁重的工作讓她感到疲憊不堪，幾乎沒有時間陪伴家人。她曾坦言，自己錯過了與孩子們相處的寶貴時光，這讓她開始思考如何平衡工作與家庭。最終，她決定轉型，投身於網絡行銷領域，成為一名網絡商業顧問和導師。

    這份工作不僅讓她能夠在家工作，靈活安排時間，還讓她有更多機會陪伴孩子。蒲茜兒經常在社交媒體上分享工作日常和家庭生活，展現親子溫馨一面。她表示，這份工作不僅讓她獲得了經濟收入，還讓她變得更加積極正面，網絡事業未來可以傳承給她的孩子，這讓她對未來充滿期待。

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