親子自助餐優惠｜灣仔萬麗海景酒店自助午餐低至$222 3月25日限時網上開搶

灣仔萬麗海景酒店「萬麗咖啡室」的自助餐一直以高CP值而深受歡迎，最近又有新優惠推出，低至$222即可嘆到「海陸堡壘自助午餐」！

今次優惠的亮點為自助午餐$888／4位（38折）或每位半價，及自助晚餐$1888／4位（51折）或每位半價。優惠期由3月25日11am開始，至3月31日，於萬麗網上商店 正式登場，以下為你拆解最平價格！

海陸堡壘自助午餐：

四位用：$888／4位（原價$2,367.2）

＊星期一至五

若非四位訂座，亦可享有每位半價

星期一至四：成人$292.8（原價$536.8）、3至11歲小童$172.8（原偵 $316.8）

星期五至日及公眾假期：成人$322.8（原價$591.8）、3至11歲小童$190.8（原價 $349.8）

海陸堡壘自助晚餐：

四位用：$1,888／4位（原價$3,731.2）

＊星期一至五

若非四位訂座，亦可享有每位半價

星期一至四：成人$484.8（原價$888.8）、3至11歲小童$292.8（原偵 $536.8）

星期五至日及公眾假期：成人$508.8（原價$932.8）、3至11歲小童$298.8（原價 $547.8）

以上價格已包一杯果汁或汽水。也可選擇加$184.8暢飲果汁、汽水、精選啤酒、氣泡酒及紅白酒。無限暢飲套餐可於萬麗網上商店預購，額滿即止；以上價格為淨價，已包加一服務費。受條款及細則約束。

自助餐食物款式多多，冷鎮海鮮雪蟹腳、麵包蟹、翡翠螺等通通都有，晚餐更有鮮嫩多汁的蒸焗龍蝦無限量供應，及香烤和牛牛肩扒及大蝦、意式生和牛薄片、火炙和牛壽司等。快點把握時間，享受優惠價格歎美食！

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