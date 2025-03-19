的士車隊｜機場、郵輪碼頭等13地設80個專屬停車位　首支的士車隊本月底登場

▲ 首支的士車隊本月底登場。

【的士車隊 / 網約服務 / 專屬停車位】運輸署去年批出5個為期5年的士車隊牌照，署方今日（19日）在社交平台指首支車隊預計本月底登場。5支車隊提供超過3,500架的士，署方已在機場、部分跨境口岸等13個地點設置約80個車隊的士專屬停車位。

運輸署指，車隊的士除了如一般的士般，需在車身外面左右兩側清楚標明英文字「TAXI」及中文字「的士」外，亦需要在指定位置展示車隊的士證明書及車隊的士識別牌。識別牌的底色對應的士許可的營運地區範圍，如市區的士的識別牌底色係紅色，新界的士是綠色，大嶼山的士則是藍色。

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的士車隊｜停車處展示網約二維碼

為方便車隊的士接載已預約行程的乘客，署方在機場、部分跨境口岸、高鐵西九龍站、部分機鐵站、啟德郵輪碼頭、香港迪士尼樂園等13個地點設置約80個車隊的士專屬停車位。停車處會展示各的士車隊網約服務的二維碼，以便市民和旅客預約。

5支車隊提供超過3,500架的士，其中300架是輪椅的士。車隊設網約及司機服務評分制，乘客搭車後可就司機服務評分；遇到問題，可以打客戶服務熱線反映意見。的士車隊支援多種電子支付方式，每架車隊的士亦配置完善的安全設備，有GPS定位、行車記錄器同司機監察系統，保障雙方。

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