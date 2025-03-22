文化差異｜內地客體驗港式服務　搭的士茶餐廳購物破刻板印象

▲ 內地客體驗港式服務，搭的士、茶餐廳、購物破刻板印象。

【旅客 / 港式服務 / 文化差異】近年來港人北上熱潮不減，而本地零售業生意不佳，不少商戶面臨或已經結業。

內地網紅嘿莉日前在小紅書上傳影片，提問「香港還值得去嗎？」，適逢她來港工作，打算模擬遊客以普通話溝通，體驗最具爭議的港式服務，隨後感嘆並非想像中的誇張，力破刻板印象。

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文化差異｜以普通話體驗港式服務

樓主以「你回來香港旅遊嗎？」為題上傳影片，伴隨著「消費離譜」、「服務差」、「花錢受罪」的刻板影響，提問道「在港人北上消費，陸人少了南下的時代，還值得去嗎？」。

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樓主曾在香港學習，亦會說廣東話，但此次她要以普通話體驗香港「最具爭議」的港式服務，分別是搭的士、茶餐廳用餐及購物。

入境香港後，樓主搭紅的前往工作地點，她向的士司機展示目的地具體地址，後又詢問大概車資及車程時間，對方的悉數回答，她直言「被司機可愛到了」。

拍攝結束後，樓主來到有「全港最差服務」的茶餐廳用膳，她總結稱點餐時「吞吞吐吐」，又詢問店員拿取紙巾而對方並未「發脾氣」，「成功」；用膳時間較慢而而未被「趕出去」，「成功」；全程以普通話溝通並未被另眼相待，「成功中的成功」。

不過，樓主認為餐廳「無環境可言」，感到有一些急迫，即使店員未催促食客離開，亦會想要盡快食完離開。隨後樓主走進一間名牌店購物，她表示「服務態度很好」。

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文化差異｜樓主：沒有想像中的那麼誇張

最後樓主總結道：「其實香港人真的沒有想像中的那麼囂張，而且一路上你還是可以發現有很多遊客會來香港」，而造成內地對香港刻板印象的原因，可能是因為文化、物價、生活節奏存在差異；又指入鄉隨俗也是一種旅遊體驗。

有不少網民認同樓主，附和道「今年春節又去了香港，無論的士還是餐飲都感覺比十年前態度好很多」、「前幾年去的，其實服務態度還是可以的」、「今年一月第一次去，覺得態度還行，沒有被惡劣對待」。

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