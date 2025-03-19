高才通｜受養子女入八大人數急升兩倍　蔡若蓮：新學年聯招前公布檢視「本地生」方案

▲ 教育局局長蔡若蓮：「新學年聯招前公布檢視「本地生」方案。」

人才入境計劃受養人目前可以「本地生」身份入讀本地大學並獲得政府資助，衍生「考試移民」爭議後。教育局今（19日）透露，本學年經聯招入讀教資會資助首年學士學位課程的受養人數目分別為185人，按年急升近兩倍，目標在新學年聯招開始前公布檢視相關「本地生」定義的最終方案。

教育局局長蔡若蓮以口頭回覆立法會議員提問，指自2022年推出各項人才入境計劃，包括高端人才通行證計劃（高才通計劃）等，直至今年2月底，共收逾45萬宗申請，當中逾29萬宗獲批，同期共19.6萬名人才抵港，部分人才攜同家眷來港落戶。

▲ 教育局局長蔡若蓮表示，過去3年以受養人身份獲准來港的18歲以下受養子女共約13.2萬人。（梁偉榮攝）

局方指，經各項人才入境計劃下，以受養人身份獲准來港的18歲以下未婚及受養子女共約13.2萬人，惟入境處未有備存此類受養子女按年齡分項的統計數字。

蔡若蓮引述大學聯招處資料，從2022/23年至2024/25年上述3個學年期間，通過大學聯招辦法途徑，獲得教資會資助第一年學士學位課程錄取的受養人數目，分別為62、68及185人，其中2024/25學年較2023/24學年上升1.7倍，若跟2022/23學年比較更急升2倍。

就當局去年底提出檢視專上院校收生有關「本地生」定義方面，蔡若蓮稱相關工作進展順利，承諾會在新學年聯招開始前公布相關最終方案。

她續說，當局將保障本地生入學機會，八大每年提供1.5萬個學額不變，而非本地生以額外超收形式入學，以確保對本地學生的公平性。

目前教資會資助學士學位課程的本地學生學費水平劃一為每年4,2100元，而所有教資會資助修讀課程的非本地學生，均不獲公帑資助。

蔡若蓮指，大學可因應本身情況及課程成本，綜合考慮各種因素，自行釐定合適的非本地生學費水平。現時當局未有計劃改變相關原則或安排，但就有居留條件限制的受養人簽證持有人，蔡若蓮指當局會考慮參考其他國家地區的做法。

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