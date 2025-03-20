職涯規劃｜書畫裝裱修復工藝仍有可為　年輕有志者宜把握機會承傳老師傅技藝

▲ 專業修復師正在處理文物修復工作。（圖片摘自文物修復辦事處）

上周談及在香港藝術館看展覽的感受，其實，當日我是先到四樓看三個書畫展覽的。對我來說，印象最深刻、最大得着的是至樂樓的「另眼相看——中國書畫的裝裱與保護」展覽。

自從香港藝術館獲至樂樓捐贈藏品，成立「至樂樓藏中國書畫館」，並在2019年開始常設展覽以來，我每次有機會都必定到訪。以往的展覽題材多以藝術史、藝術欣賞為中心的策展模式，例如專注於明遺民、明至清、20世紀這三部分。這種較為傳統的策展，的確能很有效地展現至樂樓收藏中外馳名最出眾的部分。

▲ 「另眼相看──中國書畫的裝裱與保護」展期至2025年3月31日。（香港藝術館）

惟本期策展方針有別以往，是與文物修復辦事處合作，以修復和保護的角度，向觀眾展示中國書畫的魅力。當中包括介紹各種材質物料，例如繪畫用不同類別的紙、絹、綾和形形式色的顏料。另外還有不同類型的裝裱形式，都好好地說明並配上相應展品，讓大家做出比對。

然而，最特別的是有幅牆配合平板電腦，將完整的裝裱過程，以互動形式透過科技展示。最後的環節還闡述如何利用現代科技協助檢查和修復書畫的方法。雖然我入行接觸書畫已超過十年，但對裝裱和修復都只是略懂皮毛。遇到問題時，還需請教相熟的裝裱師傅。通過這次展覽，確實學到不少硬知識。

▲ 本次展覽除推廣中國書畫外，更能推廣裝裱修復這個行業。（香港藝術館）

本次展覽除推廣中國書畫外，更能推廣裝裱修復這個行業。在香港做這行的師傅確實不多，我之前問過一些師傅，以往他們也是拜師學藝，是較為傳統的學徒制度，也比較辛苦，而且收入不穩定，所以基本是沒有年輕人入行的。坊間雖然也有相關課程，但所培育的人才也很有限。不過，隨着老師傅年紀漸長，加上藝術品買賣在香港持續發展，如果裝裱修復手工技法好的話，將來應該不愁沒有生意，年輕有志者宜好好把握機會；不然，這門中國傳統工藝或會在香港慢慢消失。

▲ 「另眼相看──中國書畫的裝裱與保護」現正在香港藝術館展出。藝術館還邀請了本地藝術團隊XR Experience創作了一系列多媒體展示。（香港藝術館）

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《裝裱修復工藝仍有可為》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

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