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加徵關稅｜林健鋒：港廠商積貨嚴重、流動資金周轉出現問題　晤金管局求助

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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林健鋒和吳永嘉、陳祖恒今日晤傳媒。（區綽彥攝）

經民聯立法會議員林健鋒指，因應最近的地緣政治局勢和美國加徵20%關稅，「影響到香港製造業和出口業好緊要」，以及美國總統特朗普的飄忽態度，令香港的廠商在存貨上累積得很嚴重，流動資金周轉出現很大問題。

林健鋒、吳永嘉和陳祖恒今日晤傳媒，他透露，近日約見了一些銀行和金管局，希望銀行在借貸方面和流動資金方面，「可以放寬一點」；銀行要跟隨金管局指引，希望金管局相關小組可以提供一個可行的方法來幫助這些企業。他形容，金管局反應很正面，雖然沒有即時答應甚麼，但金管局會盡快商約銀行，看看如何幫助相關企業。

林又說，有很多入口商都強烈要求香港的廠家和出口商，給予部分的關稅，令到香港廠商吃不消，亦有很多廠家被要求減價。

至於在招商引資或開拓新市場方面，林亦反映中小企希望在出口信用保險的保額增加。

被問到商界如何看長和賣港口，以及長和備受批評有否影響香港營商環境。林健鋒指，不評論個別事件，但認為香港的營商環境沒有變。

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