歲月痕跡｜55歲前港姐季軍李綺虹復出真實狀態曝光　曾陷容貌焦慮自覺「唔夠靚」

▲ 55歲前港姐季軍李綺虹復出拍戲，真實狀態爆光。

【李綺虹/香港小姐/容貌焦慮】現年55歲的前港姐季軍李綺虹（Theresa）曾因出演劇集《神鵰俠侶》而被封為「最美郭襄」，婚後定居加拿大，逐漸減產。去年她復出拍戲，被指外型大變，她亦自揭曾陷容貌焦慮，不過如今已不再介意他人想法。

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歲月痕跡｜曾陷容貌及年齡焦慮

李綺虹久違幕前，去年復出參演電影《今天應該很高興》，飾演一名地產經紀，黃秋生、譚耀文、鮑起靜及蝦頭（楊詩敏）亦有份參演該電影。從電影社交平台發布的片段可見，戲中的她打扮樸素，身形比起以往圓潤不少，臉容亦略顯老態及憔悴。

她曾在拍攝期間接受陳倩揚訪問，提及今次的拍攝日程緊湊，但就覺得氣氛較為輕鬆，並坦言過往劇接劇時感覺疲累很多，更曾陷入容貌及年齡焦慮：

成日都要keep住自己，成日覺得自己唔夠靚、唔夠瘦，又唔夠後生，好似好多因素咁個人會好down、好有壓力，會覺得自己永遠係唔夠。

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歲月痕跡｜無懼變老曬「零濾鏡」大頭素顔照

去年她出席新戲記者會時，以藍色唐裝襯牛仔褲的裝扮登場，臉上近乎素顏，打扮十分樸素隨意，照片曝光後隨即掀起網民熱議，不少人指她看起來比年長20年的鮑起靜還要老，有人則感嘆「最美郭襄也會老」、「年輕時的活潑開朗消失了」，不過亦有人力撐她「自然優雅地老去」，在高清鏡頭前還敢勇於展露最真實狀態，比某些不自然的醫美好得多。。

對此，李綺虹就自言現在已經想通，不再擔心變老或外型走樣：

年紀大咗，冇人搵我拍戲，that’s ok，咁我咪做其他嘢囉，唔使扮靚，唔使擔心『巢』，我最開心唔使搽防曬，舊時俾人話我又曬黑，點出鏡呀！

雖被指不重保養、臉上歲月痕跡太重，但李綺虹本人卻總是落落大方，毫不介意，更曾多次在社交平台大方公開零濾鏡素顏自拍，大方展現真實自我。從她的自拍照中可見，儘管她的臉頰、眼袋下等位置有不少雀斑，更出現頸紋，下巴、鼻頭及人中位置亦有發紅、紅疹的問題，但她都毫不畏懼大方展現。被詢問是否有皮膚敏感情況，李綺虹回覆稱可能是更年期所引起，更表示這是她的「個人風格」，因實在懶得化妝。

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李綺虹｜94年香港小姐季軍

港姐出身的李綺虹，6歲隨家人移居加拿大，13歲時，母親患上精神病，所以少年時李綺虹已經要分擔家庭的工作。

1994年，她回港參加香港小姐競選，獲季軍和最受傳媒歡迎獎入行。出道即受到TVB力捧，同年在黎明主演的台慶劇《阿Sir早晨》任女主角。翌年，在《神鵰俠侶》演郭襄，人氣再急升。於1999年往台灣拍《絕代雙驕》，在當地大受歡迎。

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李綺虹｜曾患抑鬱症一度想輕生

不過，李綺虹曾表示在2001年起沒人找她拍戲，因為她在香港租屋住，為減輕生活費，所以決定返加拿大。

在財政壓力下，再加上媽媽的遺傳，李綺虹在2002年患上抑鬱症。她曾接受訪問稱，當時會覺得自己無用，起床後無緣無故地不停地哭，甚至試駕車時突然想衝落天橋。

所幸李綺虹並未放棄，尋醫下終痊癒。2004年，她跟外籍丈夫結婚後定居加拿大，並在同年誕下兒子，逐漸減少幕前演出。當了媽媽的她稱，兒子就是她最好的藥。2013年，她在加拿大修護士課程，2015年畢業後，當時47歲的她轉行在加拿大當護士，負責兒童精神科助同路人。

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