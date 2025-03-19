Cookies合體︱Elaine被讚零走樣如食防腐劑　何綺玲發文分享Cookies合體感受直言嬲？

▲ Cookies合體在鄧麗欣演唱會合體，Elaine被讚零走樣如食防腐劑。

【鄧麗欣 ／ 鄧麗欣演唱會 ／ Cookies ／何綺玲／ 餅碎】鄧麗欣（Stephy）在紅館舉行演唱會《STEP by STEPHY》，在昨晚3月16日最後一場，Cookies成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria）、馬思恆（Helena）登場合唱《心急人上》、《Forever Friends》，即成網絡熱話。

網民勾起全場集體回憶，以及把焦點放在未有出席的傅穎（Thresea）及蒲茜兒（Serena）的近況外，不少網民也驚訝早已不是娛圈中人的何綺玲（Elaine）保養得非常好，指她好食了防腐劑，紛紛寫道：「仲係好得意嘅感覺，個樣同身型都無變過條腿都勁靚」、「佢咁多年仲係咁白咁cute，生咗2個仲有少女感，好勁」。

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Cookies合體︱何綺玲回憶年少時

何綺玲在昨晚（3月18日）亦在個人IG以限時動態發文，分享Cookies在鄧麗欣演唱會合體的感受，寫道：「我最想講嘅係首先多謝隊長 @stboo 唔單止俾到大家回憶，亦都比（俾）到我再想起以前嘅自己，回憶是多麼的美好，特別是年少氣盛的時候！」

但她也扮嬲笑稱：「不過唯一美中不足嘅係：我自己排咗少少一段我地以前嘅經典舞步，但係冇人講，嬲嬲豬，枉我一早起身用咗一個上午去加插排舞，好，冇咩事我自己再回味一下好了。」

同時，何綺玲的大女也有到紅館捧媽媽場，她分享與女兒合照，並寫道：「估唔到個女咁感性，sorryyy。媽咪今次玩大左，應該早點比心理準備你，呢個驚喜有d嚇親你，媽咪錫返 love u」。

不過再騷另一張相是女兒與魏浚笙（Jeffrey）合照，她更取笑女兒一與靚仔哥哥合照即收拾情緒。

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Cookies合體︱幸福家庭生活做靚媽

在2002年，當時何綺玲在17歲加入Cookies由此出道，因為細細粒十分可愛活潑，因此也有不少粉絲，受歡迎程度在僅隨隊中兩大人氣王鄧麗欣、傅穎之後。不過，有指在2003年年公司決定Cookies要「分拆上市」由「九變四」成Mini Cookies的時候，因考慮到何綺玲身高問題，為齊整好睇於是被楊愛瑾取代。

Cookies解散後，何綺玲退出娛樂圈，只在2010年8月，與陳素瑩、馬思恆、區文詩合體辦過一次演唱會。之後在2014年3月於澳門舉行婚禮，在2015年初誕下第一胎女兒，現有一子一女。

何綺玲在社交平台不時分享家庭照，一家不時四出遊玩，十分幸福。而且從她分享照片所見，皮膚一直非常好，難怪被網民指超凍齡。此外，在她的社交平台亦不時有與Cookies成員聚會的照片，人綠不錯。

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