  • 20°C
香港時間：2025319日 (三) 18:41

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Cookies合體︱Elaine被讚零走樣如食防腐劑　何綺玲發文分享Cookies合體感受直言嬲？

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Cookies合體在鄧麗欣演唱會合體，Elaine被讚零走樣如食防腐劑。

【鄧麗欣 ／ 鄧麗欣演唱會 ／ Cookies ／何綺玲／ 餅碎】鄧麗欣（Stephy）在紅館舉行演唱會《STEP by STEPHY》，在昨晚3月16日最後一場，Cookies成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria）、馬思恆（Helena）登場合唱《心急人上》、《Forever Friends》，即成網絡熱話。

網民勾起全場集體回憶，以及把焦點放在未有出席的傅穎（Thresea）及蒲茜兒（Serena）的近況外，不少網民也驚訝早已不是娛圈中人的何綺玲（Elaine）保養得非常好，指她好食了防腐劑，紛紛寫道：「仲係好得意嘅感覺，個樣同身型都無變過條腿都勁靚」、「佢咁多年仲係咁白咁cute，生咗2個仲有少女感，好勁」。

鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因　揭傅穎蒲茜兒近況

點擊圖片放大
+7
+6

Cookies合體︱何綺玲回憶年少時

何綺玲在昨晚（3月18日）亦在個人IG以限時動態發文，分享Cookies在鄧麗欣演唱會合體的感受，寫道：「我最想講嘅係首先多謝隊長 @stboo 唔單止俾到大家回憶，亦都比（俾）到我再想起以前嘅自己，回憶是多麼的美好，特別是年少氣盛的時候！」

但她也扮嬲笑稱：「不過唯一美中不足嘅係：我自己排咗少少一段我地以前嘅經典舞步，但係冇人講，嬲嬲豬，枉我一早起身用咗一個上午去加插排舞，好，冇咩事我自己再回味一下好了。」

同時，何綺玲的大女也有到紅館捧媽媽場，她分享與女兒合照，並寫道：「估唔到個女咁感性，sorryyy。媽咪今次玩大左，應該早點比心理準備你，呢個驚喜有d嚇親你，媽咪錫返 love u」。

不過再騷另一張相是女兒與魏浚笙（Jeffrey）合照，她更取笑女兒一與靚仔哥哥合照即收拾情緒。

點擊圖片放大
+8
+7

Cookies合體︱幸福家庭生活做靚媽

在2002年，當時何綺玲在17歲加入Cookies由此出道，因為細細粒十分可愛活潑，因此也有不少粉絲，受歡迎程度在僅隨隊中兩大人氣王鄧麗欣、傅穎之後。不過，有指在2003年年公司決定Cookies要「分拆上市」由「九變四」成Mini Cookies的時候，因考慮到何綺玲身高問題，為齊整好睇於是被楊愛瑾取代。

Cookies解散後，何綺玲退出娛樂圈，只在2010年8月，與陳素瑩、馬思恆、區文詩合體辦過一次演唱會。之後在2014年3月於澳門舉行婚禮，在2015年初誕下第一胎女兒，現有一子一女。

何綺玲在社交平台不時分享家庭照，一家不時四出遊玩，十分幸福。而且從她分享照片所見，皮膚一直非常好，難怪被網民指超凍齡。此外，在她的社交平台亦不時有與Cookies成員聚會的照片，人綠不錯。

點擊圖片放大
+8
+7

鄧麗欣演唱會︱Stephy紅館首場個唱林峯驚喜登場　鄧麗欣兩度灑淚即興唱《最後一塊》

女神鄧麗欣｜Stephy騷合照為餅印母親慶生　單親家庭成長與母齊住獨立屋享福

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
家庭治療師｜名醫林永和治療街坊身心靈逾30載　教5招磨合夫妻相處：因困難而成長

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因　揭傅穎蒲茜兒近況
16:08 2025/03/17
鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因　揭傅穎蒲茜兒近況
女團VIVA︱海兒疑空降取代Macy　VIVA成員力保隊友展現團魂
18:34 2025/02/04
女團VIVA︱海兒疑空降取代Macy　VIVA成員力保隊友展現團魂
COLLAR成員︱許軼推出首支個人單曲《Wait A Second》　COLLAR探班力撐Day
00:31 2025/03/06
COLLAR成員︱許軼推出首支個人單曲《Wait A Second》　COLLAR探班力撐Day

你可能感興趣

鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因　揭傅穎蒲茜兒近況
16:08 2025/03/17
鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因　揭傅穎蒲茜兒近況
女團VIVA︱海兒疑空降取代Macy　VIVA成員力保隊友展現團魂
18:34 2025/02/04
女團VIVA︱海兒疑空降取代Macy　VIVA成員力保隊友展現團魂
COLLAR成員︱許軼推出首支個人單曲《Wait A Second》　COLLAR探班力撐Day
00:31 2025/03/06
COLLAR成員︱許軼推出首支個人單曲《Wait A Second》　COLLAR探班力撐Day
鄧麗欣 楊愛瑾 娛樂人物職業 歌手 cookies 組合 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
癌症飲食｜癌症名醫點名絕不吃3種營養早餐　1類常見食物恐致4種癌上身
癌症飲食｜癌症名醫點名絕不吃3種營養早餐　1類常見食物恐致4種癌上身
胡杏兒丈夫︱李乘德被指背妻夜店「孔雀開屏」　胡杏兒丈夫首開腔解釋攬女原因
胡杏兒丈夫︱李乘德被指背妻夜店「孔雀開屏」　胡杏兒丈夫首開腔解釋攬女原因
急症室最長等候時間（03月19日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月19日 時間16:05）
外遊注意｜大懵夫婦日機場　拎錯他人行李　驚見內藏24公斤大麻　機警導遊協助終脫險
外遊注意｜大懵夫婦日機場　拎錯他人行李　驚見內藏24公斤大麻　機警導遊協助終脫險