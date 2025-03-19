奪命提示｜劉穎鏇騎膊馬式「奪命較剪腳」夾到對手唔識反應　Tiffany整場喊戲雙眼極度紅腫

▲ 呢個動作真係好考演員體力。

【劉穎鏇 / 奪命提示 / 陳少邦 / 香港小姐】由文偉鴻（Jazz）監製TVB劇《奪命提示》昨晚（3月18日）劇情繼續圍繞「鋸腳狂魔」案，還同時曝光了張振朗的臥底（UC）身份，及他飾演的俊朗與嘉莉（劉穎鏇飾）的愛情故事。

原來3年前，俊朗在與嘉莉結婚當日突然人間蒸發，自此音訊全無，亦因此埋下了二人查案期間重逢後關係緊張的情況。

不過看似對嘉莉毫不認真的俊朗，昨晚得悉嘉莉身陷險境後，竟連上司Order也不顧直奔現場英雄救美，與「鋸腳狂魔」宋耀興（陳少邦飾）展開激烈之戰！

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奪命提示｜「港式爽感動作」場口浪接浪

向來追求「港式爽感動作」的監製Jazz，所有動作場面絕不欺場，節奏緊湊之餘，每次亦必為觀眾帶來新鮮感十足的場口及視覺震撼新高度，難怪不少網民大呼精彩，直指動作場面夠晒爽！

單說昨晚Tiffany大戰陳少邦場口，除了基本的實淨打鬥場面，其中一幕Tiffany飛躍騎上陳少邦膊頭、再齊齊猛衝身後一排又一排的長光管，不但節奏緊湊、一氣呵成，天花板光管一頂接著一頂爆破的光花四濺畫面，亦滿足了觀眾對畫面美學的追求。

另一幕Tiffany撐著枱面、再凌空向陳少邦大力起飛腳一幕，慢動作的處理增添動畫風之餘，亦更突顯製作團隊的認真，及演員們的努力及極弗狀態。

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奪命提示｜陳少邦嚇到連眼珠都唔敢點郁

據知，Tiffany騎少邦膊頭場口連前後打鬥雖然只有3-4分鐘，但其實足足拍攝了四天，皆因無論台前幕後，每一步都要計算精準才能拍出如此完美效果。無綫官方社交網將於今日黃昏釋出幕後拍攝花絮，畫面所見兩位演員排位期間，陳少邦全程表現緊張不敢亂動，就連眼珠也沒有怎樣移動過，一臉嚴肅尷尬，畫面爆笑。

對此，陳少邦接受TVB.COM訪問時坦言「件事本身係尷尬嘅」：「我覺得作為佢嘅對手，你要畀到個信心女仔，等佢好舒服咁做到件事。」並大拋專業bite謂：「心無雜念係我哋嘅專業，咁就會覺得任何身體接觸都唔會有問題。」並笑言由於要承托著Tiffany一段頗長時間，所以就算女方不算重，也對身體造型一定程度負荷。

陳少邦續指全程拍攝都是體力及專注力的考驗：「呢個動作都幾辛苦架，因為Tiffany騎上嚟之後我哋要喺一個好長嘅U字型跑道係咁褪褪褪，加上件事有危險性，Tiffany只係得一條威也掕住，變相條路走得唔簡單；加上呢log動作要做好多好多次，我哋未必夠體能去做太多次，所以冇乜嘢都唔會講嘢或者郁嚟郁去，留晒啲力去做番個動作。」

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奪命提示｜Tiffany整場喊戲雙眼極度紅腫

除了動作場面，昨晚的愛情及感情場口亦在網上引發關注及熱討。昨晚俊朗契女子瑜（鍾嘉佑飾）在醫院因生病痛苦大鬧情緒、期間一度反鎖自己；嘉莉幾經轉折救出子瑜後，與子瑜齊齊哭成淚人。

場口所見，Tiffany整場喊戲雙眼極度紅腫，聲音亦夾雜著溫柔及哽咽，別具感染力；工作人員透露Tiffany原來一Roll機後便完全投入情緒眼淚流個不停，由於哭了太久雙眼才如此紅腫。對於Tiffany的傾情演出，網民直指「喊戲進步不少」，並大讚Tiffany喊得好cute，可愛程度不輸小演員嘉佑。

奪命提示｜童星鍾嘉佑被喻下一個唐寧

談到嘉佑，雖然拍攝時只有11歲左右，樣子亦滲透著強烈稚氣，但喊功卻相當厲害，完全演活了生重病小朋友的無助、絕望與不開心。

其實嘉佑之前拍攝《隱門》時已成功憑夾雜著驚恐加爆喊的場口成功彈出，被喻下一個唐寧、黃美棋之餘，亦獲同劇的吳岱融及黃智雯大讚演技好，吳岱融更大讚她「好醒」，年紀少少已能清楚分辨拍攝及現實！

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