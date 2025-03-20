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抗癌勇士｜21歲網紅遭誤診淋巴瘤 治療逾30次病情惡化 終揭患骨癌截肢保命

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【癌症／抗癌／淋巴瘤／截肢】令人心酸！廣東一名21歲少女，兩年前被診斷患上淋巴瘤（即淋巴癌/血癌），經逾30次化療、放療等治療後病情仍持續惡化，2年後轉院重新檢查驚覺被誤診，確診患上骨肉瘤（即骨癌）且腫瘤過大已急需截肢。事主經一番爭扎後，於生日簽署截肢同意書，盼可早日戰勝病魔。

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綜合內媒及《重慶廣電第1眼》報道，抗癌網紅「勇敢飯飯（血槽25%）」2年前初上大學一年級時，膝蓋位置開始偶爾出現腳痛不適，起初未有在意，惟之後痛症持續惡化，尤其於晚上頻頻出現劇痛，後期更痛得無法走路。

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抗癌勇士｜誤診淋巴瘤治療逾30次 轉院檢查驚揭患惡癌

到院求醫後，飯飯起初被告知患上淋巴癌，進行了6次化療、25次放療及幹細胞移植，本以為術後病情已受控，之後每隔3個月到院檢查一次磁力共振，未料後期檢查卻發現腫瘤越來越大、病情持續惡化。

飯飯之後轉往另一間醫院重新進行檢查，結果醫生卻表示她患上的並不是淋巴癌，而是骨癌。由於被誤診2年，腫瘤惡化、變得過大，目前已無法進行膝關節置換手術，加上考慮到她的身體已經太過虛弱，因此建議她盡快截肢，否則可能會失去性命。

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抗癌勇士｜生日正日簽署截肢手術同意書

飯飯坦言自己初時無法接受成為殘疾人士，甚至認為「寧願赴死也不願意接受殘缺的自己」，但在真切感受到死亡臨近，本能的求生欲卻讓所有的不甘和執念都變得微不足道。今月17日踏入她21歲生日，她和照顧祖母在病房內買了一個小蛋糕，許下了希望一切順利、平安快樂的願望，同時簽署了截肢手術同意書。手術將於3日後進行，她坦言「很害怕也很恐懼，但是為了能活下去，也只能去接受。」

她又透露指，自己幼父母離異、父親為了她治療癌症的費用拼命上班賺錢，因此治療期間只有祖母照顧。很多時候，她只能自己東奔西走到院接受各種檢查及治療，又表示見到爸爸為治療費用感到煩惱的樣子，讓她感到非常內疚心痛，因此決定於網上平台分享個人經歷，並希望靠流量賣些許貨品賺取佣金，盼可幫忙減輕家人負擔。

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同場加映｜骨癌患者存活率只約3成

兒童癌症專家、中文大學兒科學系教授李志光曾接受訪問指出，骨癌中的「骨肉瘤」，可分為「局部性」和「擴散性」。「局部性骨肉瘤」只局限於某一個位置，患者存活率約為70%；但「擴散性骨肉瘤」顧名思義，腫瘤會經淋巴擴散到其他地方如骨和肺等部位，存活率僅約30%。

骨肉瘤在本港並非常見。李志光指出，骨肉瘤通常會長在膝蓋的周圍，常見徵狀包括骨頭或關節疼痛、腫脹等。過往曾每年接收約10宗此病例，罹患者大多為兒童。患童中也只有約20%患「擴散性骨肉瘤」，可見是一種罕見癌症。

同場加映｜骨癌常見症狀

根據台灣癌症基金會資料，骨癌是由骨骼系統長出的惡性腫瘤，而骨骼系統包括骨頭、軟骨、骨髓及其中的血管和結締組織，並可分為「骨骼腫瘤」與「軟組織腫瘤」。

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資料來源：重慶廣電第1眼抖音@勇敢飯飯（血槽25%）

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