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冒牌貨｜海關檢9000部冒牌iPhone市值約640萬　拘兩名寄貨公司董事

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 54 分鐘前

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海關檢獲約9000部懷疑冒牌iPhone。（曾秋文攝）

海關偵破冒牌iPhone手機案件，檢獲約9000部懷疑冒牌舊手機，估計市值約640萬元。海關行動中拘捕兩名分別36歲和55歲的男子，二人均屬涉案冒牌物品的寄貨公司董事。

海關版權及商標跨境調查組第四隊高級調查主任鄧偉恒今日（19日）表示，海關上周五（14日）於觀塘一間物流快遞中心打擊冒牌轉口物品行動，搜查2箱共150部準備出口到英國的舊iPhone手機，在商標持有人協助下，初步證實部分為冒牌物品。

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海關鎖定一間位於觀塘區的公司，懷疑是該批冒牌物品的寄貨公司，至周一（17日）在目標公司中拘捕公司負責人，檢獲約5100部冒牌舊手機；其後跟進調查，發現觀塘另一間公司懷疑與案件有關，在同日展開行動，檢獲3900部舊冒牌手機，拘捕公司負責人。

初步資料顯示，涉案2間公司懷疑有合作關係，經營已一段時間，手機來源地仍未得悉，相信出售價錢每部約500至1000元。行動中共檢獲約9000部懷疑冒牌舊手機，估計市值約640萬元，並拘捕兩名男子。二人涉嫌干犯《商品說明條例》，現已獲準保釋候查。

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