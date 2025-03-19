奪命提示︱TVB新一代打女零濾鏡生圖曝光　真實狀態震驚路人：最強Body！

▲ TVB新一代打女零濾鏡生圖曝光 真實狀態震驚路人：最強Body！

【奪命提示／劉穎鏇／生圖／身材／TVB打女】好Fit！由TVB藝人劉穎鏇擔演女主角的劇集《奪命提示》近日熱播，劉穎鏇在劇中的打戲備受網民讚賞，更被喻為無綫新一代打女。她日前出席該劇宣傳活動時，有路人將其活動片段拍下並分享到社交網絡，零濾鏡真實狀態令人驚嘆不愧是「最强body」。

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現年27歲的劉穎鏇（Tiffany）於2016年參選港姐，榮獲亞軍兼最上鏡小姐。不但有超高顔值，劉穎鏇還擁有176cm的高佻身材，同時熱愛打籃球獲封「籃球女神」；憑一雙逆天長腿和陽光個性，令劉穎鏇在出道後即俘虜了大批粉絲。

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近年，劉穎鏇獲無綫力捧，出演劇集定位不難看出她正被打造成新一代打女。而近日正在熱播的無綫新劇《奪命提示》，劉穎鏇更獲得機會擔演女主角，在劇中打得火熱，表現十分亮眼，人氣也一路攀升。隨幕後花絮釋出，網民紛紛讚嘆她在劇中表現專業，即使拍打戲時難免受傷也一直毫無怨言，更是敬業。

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零濾鏡生圖曝光引路人震驚

劉穎鏇早前亦以性感造型，出席《奪命提示》的宣傳活動。有市民以路人視角，把當日活動片段拍下並放到社交網絡分享。從影片可見，劉穎鏇扛下了原相機拍攝，在零濾鏡情況下仍十分靚女。同時Fit爆身材與電視上所展現的完全一致，絕佳狀態令人驚嘆連連。

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公開修身秘訣

1. 勤力運動

劉穎鏇有超强運動細胞，在劇中展現相當不俗的敏捷度及身手，因此近年也常被TVB派演武打角色，走上「打女路線」。而私下的她也不時在IG限時動態內分享自己素顏、額頭爆汗的自拍照。劉穎鏇直言，運動過後雖感疲累，但感覺非常良好。為減肥、打造完美身形，的確少一點運動的堅持也不能成事！對於這次在《奪命提示》中的亮眼表現，劉穎鏇自覺可能已是最Fit時期：

可能之前拍《隱形戰隊》時操開咗，自己周不時都有跑吓步同做Workout Keep吓。我自己都期望今次可以再弗啲同紮實啲，因為我想觀眾睇落去可以唔同啲。同埋《奪命》應該係我拍過咁多套劇打鬥最多嘅，變相拍嘅時候都有鍛煉住，令到我都Keep得更好。

她總結，平時主要會選擇帶氧出汗的活動，因除了可以排毒，還可訓練心肺功能。

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2. 控制飲食+補充天然保健品

劉穎鏇還分享如何通過飲食Keep Fit，表示7成是要靠控制飲食為主，其餘則進行運動及補充天然保健品，目的阻隔卡路里吸收，以加強修身效果。在食物選擇方面，會盡量避免吃精緻澱粉，少鹽少油、減少含糖飲品及食品，以及要多吃蛋白質和原型食物：

我係由自己好似平時咁食，低糖低鹽低油嘅同時係會食番澱粉，可能營養吸收好咗，所以效果都會好啲啲。仲有如果真係遇著啲要超級露腰嘅場口，我會早兩日開始飲少啲水同食少啲澱粉。

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