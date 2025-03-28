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回南天潮濕︱開抽濕機前做少1險著火　專家教7大正確用法安全除濕

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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即睇專家教抽濕機7大正確用法安全除濕！

【潮濕/抽濕機用法】一到回南天，不少人都會使用抽濕機，擺放在屋內的角落位置，不過原來這樣會影響抽濕機的除濕效能？對於抽濕機的迷思和用法，台灣電力公司曾發文為大家一一拆解，更提醒大家使用抽濕機前注意1步，不然有機會釀成火災！

回南天潮濕︱抽濕機擺錯位減抽濕效能 3大注意事項

台灣電力公司於網站發文提醒大家抽濕機的擺放位置，指由於牆邊角落等地方，空氣通常不太流通。如果將抽濕機擺放在這些地方，有可能會導致除濕效果不理想，同時也會影響抽濕機散熱，阻礙進氣口描氣。當抽濕機機器過熱，更有機會引發危險。

另外，抽濕機不可以放在衣櫃等的狹窄空間內進行除濕。如果想衣櫃除濕，建議可以在使用抽濕機時，將衣櫃和抽屜同時打開，以解低衣櫃的濕氣，防止內裡的衣物和隔板發霉。

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不少人認為使用抽濕機時不可與人共處一室，台電對此表示，抽濕機是否「不傷人」，要視抽濕機有沒有濕度設定功能。台電又解釋，壓縮機式除濕機的除濕原理是藉由冷媒循環系統，將吸入空氣中的濕氣冷卻成水滴排到水箱，再把乾燥空氣排出以達到除濕效果。因為以往大部分的抽濕機都沒有設定濕度的功能，因此當濕度過低時，便有機會引起皮膚乾燥等不適情況，所以才會有坊間「抽濕機不可與人共處一室」的說法。

台電又指，現在市面上的抽濕機均有設有濕度設定的功能，只要將抽濕機濕度設定與人體舒適的濕度（約60％）相近，即55％至65%左右，便不會出現皮膚乾燥等問題。

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回南天潮濕︱使用抽濕機前注意1事免火災

台電續指，抽濕機自燃起火原因多，如果抽濕機水箱的水過滿溢出，機體接觸到水珠便會產生短路，加上舊電線外露，家中沒有人，而抽濕機長開，便會因電線走火釀成火災，所以建議大家開機前檢查水箱，如果水太滿便要倒掉一些，避免溢出。

回南天潮濕︱抽濕機7大安全使用法

點擊大圖睇抽濕機安全使用法：

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1. 不時檢查滿水停電功能

可將水箱裝滿後啟動抽濕機，以測試抽濕機能否正常自動斷電。若果該功能故障的話，就必須立刻停止使用並送往維修。

2. 定期清理水箱

定期清理水箱中的水，以免滋生黴菌，同時水箱濕氣也會也會令到抽濕機的內部零受潮，增加故障的機會。

3. 睡覺及不在家時關掉抽濕機

如果長時間不在家，以及晚上睡覺時，應將抽濕機的電源關上，並拔除插頭，以免在無人看管的情況下，發生意外

4. 預留適當的通風空間

要避免抽濕機因散熱不良造成危險，使用抽濕機時，應與牆壁、傢俱及窗簾等保留至少50cm以上的距離。

5. 勿將衣服蓋到抽濕機上

注慕抽濕機上切勿吊掛衣物，以免衣物不慎跌落時，蓋著抽濕機的進出風口。當機器過熱時，便會造成危險。

6. 移動抽濕機時勿拉扯電線

移動抽濕機時，千萬不要拉電線及及過度彎曲折電線，不然有機會令電線內的銅線斷開，增加短路起火的機會。如果想安全地移動抽濕機，台電建議利用機身把手來移動。

7. 定期清理過濾網

抽濕機運轉進氣時，會一將空氣中的灰塵吸入，如果長時間不清理濾網，灰塵會堆積，令到風量不足，導致抽濕機內部零在較高溫度下運轉，這不但降低效能，也會影響室內空間環境。

回南天潮濕︱清潔濾網方式

大家清潔濾網時，台電建議先查閱說明書，確認濾網可否水洗。確保關閉電源、拔掉插頭後才取出濾網。以下為可水洗及不可水洗的濾網清潔方式：

  • 如果抽濕機可以水洗，可用軟毛刷清水沖洗後風乾
  • 如果抽濕機不可水洗，可使用吸塵器來清潔

至於清潔的頻率，大家可根據使用情況定期清潔，建議約2至4星期清潔一次，在清潔的同時可擦拭機體外殼及刷洗水箱，以免滋生細菌，讓抽濕機維持效能。

台電建議先查閱說明書，確認濾網可否水洗。（台灣電力公司圖片）

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