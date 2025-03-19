減廢｜財案預計今年總垃圾量較去年上升　環保署：預算時採取保守原則

▲ 環保署。（資料圖片）

垃圾徵費無限期暫緩，政府加大力度推動回收及擴大回收網絡，不過財政預算案顯示，去年堆填區接收的廢物數量為約572.3萬公噸，僅較前年少3.8萬公噸，環保署亦預計今年的廢物量將回升至572.4萬公噸。

環保署回覆TOPick查詢時指，去年三個策略性堆填區的共接收約572萬公噸廢物，當中都市固體廢物及特殊廢物分別較2023年減少約12.6萬公噸及約1.4萬公噸，但同時整體建築廢物較前年增加約10.2萬公噸，故綜合固體廢物總量較2023年減少約3.8萬公噸。

署方指，政府力推源頭減廢及擴大回收網絡，堆填區接收的都市固體廢物數量已下降中，預計下降趨勢會持續。而建築廢物方面，本港現時各項建築工程產生的建築廢物，逾90%已是在地重用或是用作填料，餘下不到10%需要在堆填區處置的建築廢物，數量會受本地商業周期影響；政府各項協助小型工程收集建築廢物，以避免非法棄置的計劃，亦會增加堆填區處置的建築廢物。

署方強調，由於作預算時採取保守的原則，以確保在任何情況下都能夠處理所有固體廢物，便假設建築廢物仍會有增長，指在保守預算下堆填區接收的廢物總量與去年持平，0.01%的增長只是把數字向上調為整數的結果。

另外，政府早前指，每日處理量達3,000公噸的首座垃圾焚化爐（I·PARK1）預計年底投入服務，但財政預算案卻顯示，署方預計今年所有固體廢物都會棄置在堆填區。署方就解釋，I·PARK1預期年底才投入運作，同是基於保守原則，沒有把其處理能力計算入2025年曆年內。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑指，源頭減廢和回收的功效有多大，須從各種物料的回收量和比率推算，期待署方發表更多數據；又指若署方相信社會減廢共識已成，即是深度改革減廢政策的時機早已成熟，因此飲品膠樽生產者責任計劃的回收目標毋須拖延至6至8年後才到70%以上，垃圾收費也應該可以先在政府部門實行。

他又稱，署方能在3月提供廢物量初步數據，比以往來得早，做法值得支持，希望日後保持良好做法，毋須民間等待至12月假期前，才得到之前一年的廢物量資訊。

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