  • 15°C
香港時間：2025330日 (日) 13:27

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿伯乘客｜站點阻塞巴士未能埋站上客　阿伯乘客鬧車長累巴士停駛

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

站點阻塞巴士未能埋站上客，阿伯乘客鬧車長累巴士停駛，乘客齊做和事佬。

【阿伯乘客 / 巴士 / 車長】如若遇到幾輛巴士同時停靠1處巴士站上落乘客，則需要排隊停泊，或未必能夠精準停至指定區域，乘客有時需要稍微移步上車亦無可厚非。

然而，有人在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指日前有阿伯因巴士到站時前方巴士為離開，遂未停靠在指定區域，上車後鬧爆車長，一度令巴士停駛，二人發生口角，而車上乘客紛紛調解……

負責中學生｜巴士中學生奶茶不慎跌落　與車長坦誠相告借地拖清潔

阿伯乘客｜巴士未停泊至指定站台遭狂鬧

據樓主描述，當日巴士行至何文田嘉道理道車站，因前方巴士尚未開出，故車長無法將巴士停泊至指定站台，「所以司機就泊喺離開站台小小位置俾乘客上車」。

然而，1名阿伯乘客上車後因此爆粗鬧司機：「X，都唔知點揸車，泊得咁X遠」；司機解釋道：「前面架車未走，點埋站啊」；阿伯再指責道「X，咁X躁就唔好揸車啦」，而此時司機已不再容忍，直斥「個2蚊雞，畀2蚊仲阿吱阿咗」。

點擊圖片放大
+7
+6

阿伯乘客｜車長停駛　乘客齊勸和

最後，車長在下一站停車，要求全車乘客下車轉乘另1輛巴士。

據影片可見，此時巴士已經停駛，車長離開駕駛位站在車頭處，有上層乘客前往下層了解情況，下層亦有不少乘客齊調解車長與阿伯爭執，甚至有1名蹣跚阿婆起身相勸，「佢有架車喺前面，佢埋唔到」、「司機算啦算啦，唔好咁勞氣」。

最後車長返回駕駛位繼續開車，乘客連聲道謝「唔該晒司機」。

阿伯乘客｜網民：恃老賣老！

網民看過影片後，紛紛指責阿伯無理，「依家大把X佬畀個2蚊就當自己係VIP」、「不解釋，撐師兄」、「恃老賣老」、「一睇就知司機啱晒啦」、「兩步都唔行，坐輪椅好」。

不過，亦有人認為司機有義務將巴士停靠至指定站台，「應該鬧司機而不是阿伯，司機有責任泊好埋站，更不應歧視任何付費乘客的！」、「打份工咁躁」。

巴士大叔｜大叔不等太太先上巴士　反鬧車長開車舌戰乘客

巴士乘客｜上層滿客男子「自製企位」累巴士停駛　阿婆睇唔過眼讓座

問路大叔｜暴躁內地大叔推BB車問路　港女熱心指路反被索車費

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
親子化妝｜星級化妝師示範小朋友日常+舞台妝　5技巧避免老氣1招增加搶眼度

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

問路大叔｜暴躁內地大叔推BB車問路　港女熱心指路反被索車費
00:01 2025/02/24
問路大叔｜暴躁內地大叔推BB車問路　港女熱心指路反被索車費
巴士乘客｜上層滿客男子「自製企位」累巴士停駛　阿婆睇唔過眼讓座
00:30 2025/02/25
巴士乘客｜上層滿客男子「自製企位」累巴士停駛　阿婆睇唔過眼讓座
巴士大叔｜大叔不等太太先上巴士　反鬧車長開車舌戰乘客
08:06 2025/03/07
巴士大叔｜大叔不等太太先上巴士　反鬧車長開車舌戰乘客
負責中學生｜巴士中學生奶茶不慎跌落　與車長坦誠相告借地拖清潔
10:53 2025/03/16
負責中學生｜巴士中學生奶茶不慎跌落　與車長坦誠相告借地拖清潔

你可能感興趣

問路大叔｜暴躁內地大叔推BB車問路　港女熱心指路反被索車費
00:01 2025/02/24
問路大叔｜暴躁內地大叔推BB車問路　港女熱心指路反被索車費
巴士乘客｜上層滿客男子「自製企位」累巴士停駛　阿婆睇唔過眼讓座
00:30 2025/02/25
巴士乘客｜上層滿客男子「自製企位」累巴士停駛　阿婆睇唔過眼讓座
巴士大叔｜大叔不等太太先上巴士　反鬧車長開車舌戰乘客
08:06 2025/03/07
巴士大叔｜大叔不等太太先上巴士　反鬧車長開車舌戰乘客
巴士 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

李國祥逝世｜李國祥終年60歲　《餘情未了》《總有你鼓勵》90年代大熱
李國祥逝世｜李國祥終年60歲　《餘情未了》《總有你鼓勵》90年代大熱
急症室最長等候時間（03月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月30日 時間12:05）
掌相玄機｜蘇民峰揭手上有此紋必發大達　婚姻線現1特徵易有婚外情
掌相玄機｜蘇民峰揭手上有此紋必發大達　婚姻線現1特徵易有婚外情
緬甸地震｜縱橫遊：取消4月10個泰國團涉約150人　可選擇轉團或全數退款
緬甸地震｜縱橫遊：取消4月10個泰國團涉約150人　可選擇轉團或全數退款
姜濤童年｜姜濤自爆曾在麥當勞補習數學　成績差被當眾訓示：試過喺度俾阿媽打
姜濤童年｜姜濤自爆曾在麥當勞補習數學　成績差被當眾訓示：試過喺度俾阿媽打