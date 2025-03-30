阿伯乘客｜站點阻塞巴士未能埋站上客　阿伯乘客鬧車長累巴士停駛

▲ 站點阻塞巴士未能埋站上客，阿伯乘客鬧車長累巴士停駛，乘客齊做和事佬。

【阿伯乘客 / 巴士 / 車長】如若遇到幾輛巴士同時停靠1處巴士站上落乘客，則需要排隊停泊，或未必能夠精準停至指定區域，乘客有時需要稍微移步上車亦無可厚非。

然而，有人在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指日前有阿伯因巴士到站時前方巴士為離開，遂未停靠在指定區域，上車後鬧爆車長，一度令巴士停駛，二人發生口角，而車上乘客紛紛調解……

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阿伯乘客｜巴士未停泊至指定站台遭狂鬧

據樓主描述，當日巴士行至何文田嘉道理道車站，因前方巴士尚未開出，故車長無法將巴士停泊至指定站台，「所以司機就泊喺離開站台小小位置俾乘客上車」。

然而，1名阿伯乘客上車後因此爆粗鬧司機：「X，都唔知點揸車，泊得咁X遠」；司機解釋道：「前面架車未走，點埋站啊」；阿伯再指責道「X，咁X躁就唔好揸車啦」，而此時司機已不再容忍，直斥「個2蚊雞，畀2蚊仲阿吱阿咗」。

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阿伯乘客｜車長停駛 乘客齊勸和

最後，車長在下一站停車，要求全車乘客下車轉乘另1輛巴士。

據影片可見，此時巴士已經停駛，車長離開駕駛位站在車頭處，有上層乘客前往下層了解情況，下層亦有不少乘客齊調解車長與阿伯爭執，甚至有1名蹣跚阿婆起身相勸，「佢有架車喺前面，佢埋唔到」、「司機算啦算啦，唔好咁勞氣」。

最後車長返回駕駛位繼續開車，乘客連聲道謝「唔該晒司機」。

阿伯乘客｜網民：恃老賣老！

網民看過影片後，紛紛指責阿伯無理，「依家大把X佬畀個2蚊就當自己係VIP」、「不解釋，撐師兄」、「恃老賣老」、「一睇就知司機啱晒啦」、「兩步都唔行，坐輪椅好」。

不過，亦有人認為司機有義務將巴士停靠至指定站台，「應該鬧司機而不是阿伯，司機有責任泊好埋站，更不應歧視任何付費乘客的！」、「打份工咁躁」。

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