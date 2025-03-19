  • 20°C
香港時間：2025319日 (三) 18:42

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

簡樸房｜據悉當局擬設收費認證制早登記或可豁免　2年半至3年內完約劏房禁簽新約

港聞

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

分享：

分享：

熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

立法會房屋事務委員會會議將於本月底商討「簡樸房」規管制度方案。（資料圖片）

「簡樸房」規管制度方案諮詢期於2月10日完結，立法會房屋事務委員會會議將在本月31日開會，商討有關方案。消息指當局考慮就認證制度設立收費，初步介乎1,000至3,000元，並設「早鳥優惠」，在指定限期前登記者，有機會獲豁免收費安排。

現時剩餘30至36個月時間的租約，當局擬要求不可簽署新約，直至業主改裝並認證成合資格簡樸房。

天井窗劏房戶　擬有條件接納

當局亦有意對具爭議的「天井窗」劏房戶，作出有條件接納，若天井頂部非密封，且有出入口可進入清理及作定期打掃，面向天井窗戶的劏房也可認證為「簡樸房」。

政務司司長陳國基今午出席活動後會見傳媒時表示，政府規管劏房面積，目的是為市民提供合適的居住環境，政府已諮詢了一段時間，本月底會向立法會房屋事務委員會報告，目標今年年中向立法會提交草案，料今年內通過，令劏房戶盡早得到適切環境。

被問到新安排會否令部分劏房戶無家可歸，他說會協助有需要的住戶，「無家可歸」不存在。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

簡樸房｜簡樸房諮詢結束共收2200份意見書 房屋局：爭取在今年內通過法例
20:42 2025/02/10
簡樸房｜簡樸房諮詢結束共收2200份意見書 房屋局：爭取在今年內通過法例
簡樸房｜何永賢：會考慮延長劏房改裝寬限期至3年　拒以抽氣扇代窗戶
17:26 2025/02/16
簡樸房｜何永賢：會考慮延長劏房改裝寬限期至3年　拒以抽氣扇代窗戶

你可能感興趣

簡樸房｜簡樸房諮詢結束共收2200份意見書 房屋局：爭取在今年內通過法例
20:42 2025/02/10
簡樸房｜簡樸房諮詢結束共收2200份意見書 房屋局：爭取在今年內通過法例
簡樸房｜何永賢：會考慮延長劏房改裝寬限期至3年　拒以抽氣扇代窗戶
17:26 2025/02/16
簡樸房｜何永賢：會考慮延長劏房改裝寬限期至3年　拒以抽氣扇代窗戶
立法會 公屋 陳國基 劏房

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
癌症飲食｜癌症名醫點名絕不吃3種營養早餐　1類常見食物恐致4種癌上身
癌症飲食｜癌症名醫點名絕不吃3種營養早餐　1類常見食物恐致4種癌上身
胡杏兒丈夫︱李乘德被指背妻夜店「孔雀開屏」　胡杏兒丈夫首開腔解釋攬女原因
胡杏兒丈夫︱李乘德被指背妻夜店「孔雀開屏」　胡杏兒丈夫首開腔解釋攬女原因
急症室最長等候時間（03月19日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月19日 時間16:05）
外遊注意｜大懵夫婦日機場　拎錯他人行李　驚見內藏24公斤大麻　機警導遊協助終脫險
外遊注意｜大懵夫婦日機場　拎錯他人行李　驚見內藏24公斤大麻　機警導遊協助終脫險