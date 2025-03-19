簡樸房｜據悉當局擬設收費認證制早登記或可豁免　2年半至3年內完約劏房禁簽新約

▲ 立法會房屋事務委員會會議將於本月底商討「簡樸房」規管制度方案。（資料圖片）

「簡樸房」規管制度方案諮詢期於2月10日完結，立法會房屋事務委員會會議將在本月31日開會，商討有關方案。消息指當局考慮就認證制度設立收費，初步介乎1,000至3,000元，並設「早鳥優惠」，在指定限期前登記者，有機會獲豁免收費安排。

現時剩餘30至36個月時間的租約，當局擬要求不可簽署新約，直至業主改裝並認證成合資格簡樸房。

天井窗劏房戶 擬有條件接納

當局亦有意對具爭議的「天井窗」劏房戶，作出有條件接納，若天井頂部非密封，且有出入口可進入清理及作定期打掃，面向天井窗戶的劏房也可認證為「簡樸房」。

政務司司長陳國基今午出席活動後會見傳媒時表示，政府規管劏房面積，目的是為市民提供合適的居住環境，政府已諮詢了一段時間，本月底會向立法會房屋事務委員會報告，目標今年年中向立法會提交草案，料今年內通過，令劏房戶盡早得到適切環境。

被問到新安排會否令部分劏房戶無家可歸，他說會協助有需要的住戶，「無家可歸」不存在。

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