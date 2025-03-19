關鍵基礎設施｜立法會三讀通過條例草案　鄧炳強：絕非針對個人資料或商業秘密

▲ 保安局局長鄧炳強。（梁偉榮攝）

立法會今日三讀通過《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》，保安局局長鄧炳強強調，施加法定責任的目的是保障對關鍵基礎設施核心功能至關重要的電腦系統安全，絕非針對個人資料或商業秘密。

關鍵基礎設施 | 8個界別受規管 營運者要遵守三類法定責任

條例草案列出8個規管界別，包括資訊科技、能源、銀行和金融服務、交通、醫護服務、電訊及廣播等，以及維持關鍵的社會和經濟活動的設施，例如大型體育表演場地、科研園區等。這些機構的關鍵基礎設施營運者，要遵守三類法定責任，包括要設立電腦系統安全管理部門；定期進行風險評估、審核和演練；當有電腦系統安全事故發生時，營運者須在指定時間內向政府報告。

商界議員廖長江稱，網絡安全是國家安全的重要領域，無論是國家安全或香港作為一個國際城市，條例草案都是不可或缺，而保護關鍵基礎設施的電腦系統安全，可以增強香港的安全性和韌性，有助提升香港的國際形象，建設成為國際創科中心。

關鍵基礎設施 | 邱達根冀盡早發清晰指引 讓相關營運者早作準備

科技創新界議員邱達根，希望政府考慮平台的實際營運情況，避免業界誤墮法網，指不少機構未知自己會否成為關鍵基礎設施營運者，希望政府可以盡早就確定關鍵基礎設施以及指定營運者程序，發出清晰指引，而非按需要才發出，讓有機會成為關鍵基礎設施的營運者提早作出準備。

法律界議員林新強認為，條例草案有進步空間，例如可否有辦法主動調查攻擊關鍵基礎設施的相關人士、可否將其定性為恐怖分子。他續稱，如果網絡攻擊成為常態，質疑政府有否足夠的預算方案，指條例賦權專員要求營運者作出補救行為，但無賦予專員接管受侵害系統的權力，即營運商只是報告，但如果政府想補救，營運商都有權不讓政府插手處理，隨時「小事變大事、大事變災難。」

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