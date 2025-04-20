語言天才｜19歲神童精通400種語言創3項世績　公開每天練習方法刺激大腦

天才，也需要後天的努力才能成就驕人的成績！印度一名19歲神童精通400種語言，更屢次打破世界紀錄，令人驚嘆！不過，天才也透過自己每天也必須苦練兩小時，才能達到登峰造極之境，他亦不忘感謝父母的栽培，「如果沒有他們的鼓勵，我可能只會學習16種語言。」

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語言神童｜父親擁博士學位、精通16種語言

綜合《The Better India》等外媒報導，這名神童名阿克拉姆（Mahmood Akram），在印度清奈（Chennai，India）長大。阿克拉姆的父親希爾比（Shilbee Mozhippriyan）也是一名精英份子，除了擁有認知心理學博士學位等學位，也精通16種語言，「當我因為工作原因必須搬到以色列、西班牙等地時，我遇到了很多困難，因為我不懂某個州或國家的語言。」

語言神童｜四歲起初接觸語文 三週學懂299個泰米爾語字母

談起首接觸語文，阿克拉姆憶起是在四歲那年，他透露當時其父母教導自己泰米爾語（Tamil）及英語字母，而他只用了六天時間便掌握了英文字母、三週學會了泰米爾語的299個字母，而正常情況下這是需要花費數個月的時間才學懂的，阿克拉姆不諱言地說，

當我六歲時，我的知識就已經超越了父親。

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語言神童｜12歲精通400種語言 創下個人第三項世界紀錄

上天開啟了阿克拉姆，在接下來的時間他的語文發展速度極之驚人，並且屢屢打破世界紀錄。在六至八歲期間，阿克拉姆自發性地地學習50種語言；十歲時，阿克拉姆在一小時內用20種語言寫出印度國歌，創造了世界紀錄；到12歲時，他就能讀、寫和打字400種語言，震驚了不少的頂尖語言學家，這更創下了他個人的第三項世界紀錄。

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語言神童｜神童每天早5點練習兩個小時

期間，在2016年父親希爾比創立了一所語言學院「Akram Global Languages Institute」，當是是他與妻子擔心教師。期後，兒子阿克拉姆在14歲那年也決定加入學院成為教師一職，不過當時也給了他一個難題，「我必須先學會如何教學，因為我已經自學了大多數語言。」隨著知名度越來越高，阿克拉姆也移師到國外任教，包括緬甸、柬埔寨、泰國和印尼的學校等。

要同時兼顧學習、教學並不容易，阿克拉姆對此有一個嚴謹、有條理的常規，

我每天早上5點起床練習兩個小時的語言，這樣我的大腦就能獲得最多的氧氣。

語言神童｜現同時攻讀個學士學位

語言是阿克拉姆的天賦，而談及興趣，他直言是「動畫」，所以他更朝著這兩方面繼續學習、同時攻讀多個學位包括、英語文學學士學位、英國米爾頓凱恩斯開放大學的語言學學位及欽奈阿拉加帕大學的動畫理學學士學位。

語言神童｜感謝父母耐心栽培才能成就自己

對於今日的成就，阿克拉姆也不敢歸功於自己，

天賦是每個人的本能，但這取決於父母或老師是否認可和支持。如果沒有他們的鼓勵，我可能只會學習16種語言。

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