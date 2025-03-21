一家團聚｜深圳富豪懸賞千萬DNA尋回失蹤24年兒子　高材生愛兒曲折人生曝光

【深圳富豪/懸賞千萬/拐帶 /失散 /團聚】24年前因與愛子失散而遺憾多年的深圳富豪謝岳自2023年12月宣佈懸賞千萬尋子後，近日通過深圳警方，透過DNA比對成功，尋獲失散24年兒子，日前父子重聚。

最新影片:

謝岳日前上載影片分享自己尋子成功的喜悅。片中他收到深圳警方的來電指通過DNA測試，已為他找到兒子謝浩男，希望他往警局認人。通話結束後，他立即忍不住高興呼叫表示終於成功了。他其後繼續分享多段影片記錄他與兒子的同行活動，除此之外，他日前於深圳舉行團圓宴，與多位親友分享喜悅，並在席上當眾宣佈要向愛兒送大禮，分別是價格約300萬人民幣（約322萬港元）的名車及一張銀行卡，裡面有每一年為兒子存下的教育基金。

謝浩男事後受訪時表示對父親相當感激，而對於父親的厚禮，他最終則選擇婉拒，並表示還是研究生的自己仍在努力學業:

暫時不會開車，也不需要卡....爸爸這麽厲害，我相信以後也能靠自己去得到這些。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

綜合內地傳媒報導，深圳富豪謝岳於2023年12月宣佈「懸賞千萬元尋子」，當時他向傳媒表示他的兒子謝浩男1998年11月26日於深圳出生，2001年1月14日傍晚時分在深圳南山區白石洲沙河醫院失蹤，疑似被拐。謝浩男的臉部特徵為眉宇間有個小傷疤，一個頭旋，失蹤時身穿藍黑色相間帶帽上衣，淺黃色褲子，說話不太清楚。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

據了解，謝浩男當年被人口販子拐走後，被轉賣到養父母的手上。不過求學期間，謝浩男的父母出了嚴重車禍、雙雙罹難，且因為他沒有財產繼承權，生活頓時失去依靠，無奈之下只好停學從軍。直至儲夠錢後，謝浩男才重新重拾書本，並拿到碩士學歷，如今在實驗室工作。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5