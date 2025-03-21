Sick問識答｜人工授孕門檻高？醫生拆解迷思+2關鍵增成功率

【懷孕／人工授孕／生育／西醫】不少面臨生育難題的夫妻，可能都會考慮嘗試人工授孕，然而想要進行人工授孕，是否需要符合多方條件？每次授孕的成功率又大概是多少？生殖專科醫生麥思敏醫生為大家拆解種種迷思，盤點2大關鍵助增人授孕成功率。

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Sick問識答｜人工授孕門檻高？醫生：4類女性可考慮人工授孕

麥思敏醫生解釋指，女性進行人工授孕門檻條件不高且無太大限制，不過基於卵子質素及儲備考慮，當然越年輕越好，不過其實只要卵巢儲備充足、丈夫精子儲備充足，皆可進行人工授孕，其中男方出現嚴重問題，或者女方有以下4類生育問題，皆可進行人工授孕：

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麥思敏醫生續指，假如難以懷孕的原因是由於男方精子品質不佳或屬於無精者，或者女方卵子質素不佳、年齡過大、卵巢儲備不足或於早前進行療程結果不理想者，同樣可尋求捐贈者獲取精子或卵子進行人工授孕。

Sick問識答｜人工授孕成功率僅4至5成？醫生拆解2關鍵增成功率

麥醫生解釋指，人工授孕療程約2星期左右，期間會打排卵針刺激卵巢、之後以超聲波監察卵胞成長程度，待卵胞成熟後再施打破卵針，於36小時後便會取出卵子。當日會讓丈夫留下精子，再進行人工授精、培養並監察胚胎成長狀況，待到合適之時便會放回母體，之後等待約2至3星期後便可進行驗孕，整個過程如同自然懷孕周期般，大約需時一個月。

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不少人都會關心人工授孕成功率，雖然大家都希望可以一次成功，惟療程效果始終因人而異，人工授孕成功率一般約為4至5成，每個人反應各異，例如女性年齡、卵巢儲備各有不同，因此難以評估成功率。不過就一般數字而言，假如卵巢儲備值理想、女性年紀較輕，放胎約2至3次左右，應該便可以成功。假如符合上述條件，經多次人工授孕後仍無法成功授孕者，這類夫婦可能需要進行額外檢查、評估狀況，檢視有沒有特別原因需要再進行檢查及治療，以增加成功率。

Sick問識答｜備孕期間服食補充劑可助孕？醫生：難以定論

準備治療程的過程間，太太需要提前服食葉酸以減低受孕後，胎兒脊柱結構性問題機會，至於坊間其他的懷孕補充劑，醫生則表示就目前而言，市面上並無任何其他補充劑具明確醫學文獻證明對孕婦有效。

醫生透露指，有部分女性亦會向醫生作出諮詢，而一般而言，醫生都會認為如媽媽懷孕時沒有太大問題，而該補充劑與治療間所施打的針類並不相沖，那麼服食這些補充劑並無太大問題，不過這些補充劑是否一定具有醫學好處，這方面卻難以定論。

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