  • 26°C
香港時間：2025321日 (五) 15:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Sick問識答｜人工授孕門檻高？醫生拆解迷思+2關鍵增成功率

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【懷孕／人工授孕／生育／西醫】不少面臨生育難題的夫妻，可能都會考慮嘗試人工授孕，然而想要進行人工授孕，是否需要符合多方條件？每次授孕的成功率又大概是多少？生殖專科醫生麥思敏醫生為大家拆解種種迷思，盤點2大關鍵助增人授孕成功率。

最新影片

Sick問識答｜人工授孕門檻高？醫生：4類女性可考慮人工授孕

麥思敏醫生解釋指，女性進行人工授孕門檻條件不高且無太大限制，不過基於卵子質素及儲備考慮，當然越年輕越好，不過其實只要卵巢儲備充足、丈夫精子儲備充足，皆可進行人工授孕，其中男方出現嚴重問題，或者女方有以下4類生育問題，皆可進行人工授孕：

點擊圖片放大
+5
+4

麥思敏醫生續指，假如難以懷孕的原因是由於男方精子品質不佳或屬於無精者，或者女方卵子質素不佳、年齡過大、卵巢儲備不足或於早前進行療程結果不理想者，同樣可尋求捐贈者獲取精子或卵子進行人工授孕。

Sick問識答｜人工授孕成功率僅4至5成？醫生拆解2關鍵增成功率

麥醫生解釋指，人工授孕療程約2星期左右，期間會打排卵針刺激卵巢、之後以超聲波監察卵胞成長程度，待卵胞成熟後再施打破卵針，於36小時後便會取出卵子。當日會讓丈夫留下精子，再進行人工授精、培養並監察胚胎成長狀況，待到合適之時便會放回母體，之後等待約2至3星期後便可進行驗孕，整個過程如同自然懷孕周期般，大約需時一個月。

點擊圖片放大
+10
+9

不少人都會關心人工授孕成功率，雖然大家都希望可以一次成功，惟療程效果始終因人而異，人工授孕成功率一般約為4至5成，每個人反應各異，例如女性年齡、卵巢儲備各有不同，因此難以評估成功率。不過就一般數字而言，假如卵巢儲備值理想、女性年紀較輕，放胎約2至3次左右，應該便可以成功。假如符合上述條件，經多次人工授孕後仍無法成功授孕者，這類夫婦可能需要進行額外檢查、評估狀況，檢視有沒有特別原因需要再進行檢查及治療，以增加成功率。

Sick問識答｜備孕期間服食補充劑可助孕？醫生：難以定論

準備治療程的過程間，太太需要提前服食葉酸以減低受孕後，胎兒脊柱結構性問題機會，至於坊間其他的懷孕補充劑，醫生則表示就目前而言，市面上並無任何其他補充劑具明確醫學文獻證明對孕婦有效。

醫生透露指，有部分女性亦會向醫生作出諮詢，而一般而言，醫生都會認為如媽媽懷孕時沒有太大問題，而該補充劑與治療間所施打的針類並不相沖，那麼服食這些補充劑並無太大問題，不過這些補充劑是否一定具有醫學好處，這方面卻難以定論。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

Sick問識答｜產後氣血差恐致嚴重脫髮？　中醫拆解3大生髮穴位+食材
16:02 2024/09/20
Sick問識答｜產後氣血差恐致嚴重脫髮？　中醫拆解3大生髮穴位+食材
Sick問識答｜產後尿滲恐誘抑鬱風險？　醫生拆解成因+4大高風險人士
10:45 2025/01/20
Sick問識答｜產後尿滲恐誘抑鬱風險？　醫生拆解成因+4大高風險人士
Sick問識答｜產後尿滲要做手術治療？ 醫生教做1運動改善症狀
14:09 2025/02/14
Sick問識答｜產後尿滲要做手術治療？ 醫生教做1運動改善症狀

你可能感興趣

Sick問識答｜產後氣血差恐致嚴重脫髮？　中醫拆解3大生髮穴位+食材
16:02 2024/09/20
Sick問識答｜產後氣血差恐致嚴重脫髮？　中醫拆解3大生髮穴位+食材
Sick問識答｜產後尿滲恐誘抑鬱風險？　醫生拆解成因+4大高風險人士
10:45 2025/01/20
Sick問識答｜產後尿滲恐誘抑鬱風險？　醫生拆解成因+4大高風險人士
Sick問識答｜產後尿滲要做手術治療？ 醫生教做1運動改善症狀
14:09 2025/02/14
Sick問識答｜產後尿滲要做手術治療？ 醫生教做1運動改善症狀
健康問題 治療 手術 醫生 西醫

最高瀏覽

Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
消委會牛油︱消委會檢測58款牛油逾半含基因致癌物　17款高分無毒牛油安全清單
消委會牛油︱消委會檢測58款牛油逾半含基因致癌物　17款高分無毒牛油安全清單
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子
急症室最長等候時間（03月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月21日 時間12:05）
防癌飲食丨45萬人大型研究1種飲食方式防4種癌　肝癌風險降48%吸煙者都有用
防癌飲食丨45萬人大型研究1種飲食方式防4種癌　肝癌風險降48%吸煙者都有用