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電子奶嘴｜小一資優生睇短片上癮現「抖音腦」　專注力僅餘5分鐘做不完功課【附減用電子產品3方法】

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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小一資優生睇短片上癮現「抖音腦」，專注力僅餘5分鐘做不完功課。

【電子奶嘴/專注力問題/抖音腦/電子產品禍害】近年TIKTOK、抖音、facebook、IG等社交平台都流行短片，這些不到1分鐘的影片容易造成使用者成癮，令大腦變笨。小朋友難有自制能力，最近還有研究發現，短片或會令人上癮出現「抖音腦」（TikTok Brain），專家警告長期沉迷抖音式短片，會損害專注力、記憶力及執行力。

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台灣職能治療師黃暐恬在電視節目《醫師好辣》中曾分享，近年抖音式短片盛行，快速連續播放及情境切換，這對孩子有一定殺傷力。成人在休閒時間睇短片，令大腦得到偷懶的機會，其實孩子看短片時，同樣會令大腦偷懶。

短片的強度很強，因為要譁眾取寵，容易抓住孩子的專注力。

黃暐恬在節目中透露，曾有一名小一學生，原本天資聰穎，小三的功課都難不到他，但他卻永遠做不完功課，上課也坐不定，被家長帶來評估。黃暐恬發現，孩子只要有一點聲音都會容易分心，像是開冷氣、外面電梯發出的聲音都會令他左望右望，原本他的年紀，專注力應可維持20分鐘，但他只能維持5分鐘，最終發現原兇就是他很喜歡看抖音式短片。

點擊圖片即睇抖音式短片損害專注力情況：

  • 1. 兒童專注力公式
  • 2. 抖音式短片損害專注力
  • 3. 難以理解複雜思想
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電子奶嘴｜專家建議控制觀看時間

若想減少短片對小朋友的影響，黃暐恬建議，家長應控制3至4歲小朋友每日接觸電子產品的時間少於30分鐘，即使再大一點的孩子，最多只能在周末增加30分鐘至1小時，同時要留意他們觀看的內容，因很多內容未必適合小朋友。

她亦提醒，家長應盡量避免讓孩子觀看1分鐘短片，若非得要看，也要控制在5至10分鐘內，並嘗試訓練他們自制，一旦發現孩子偷看，可以減少每日或每月使用電子產品的時間作為懲罰。

電子奶嘴｜5歲以下日對電子屏幕逾2小時 患ADHD機率高7.7倍

此外，亦有加拿大有研究證實，5歲以下幼兒日對電子屏幕逾2小時，患專注力不足/過度活躍症（ADHD）的機率高7.7倍，父母宜留意孩子使用電子產品的時間。

據美國廣播公司（ABC）報道，早年加拿大阿爾伯塔大學（University of Alberta）的一項研究發現，在5歲時每天花2小時或以上看電子屏幕的幼兒，與每天花30分鐘或更少時間在電子屏幕上的幼兒相比，他們診斷出患有ADHD的可能性高出7.7倍。 

電子奶嘴｜專家指日對電子屏幕不多於30分鐘

該研究的首席研究員、加拿大阿爾伯塔大學兒科副教授Piush Mandhane博士指出，孩子在3至5歲時就應建立健康地使用電子屏幕的態度，數據顯示每天0至30分鐘是最佳使用時間。美國兒科學會建議2至5歲的學齡前兒童，每天最多使用電子屏幕觀看高質量節目1小時，並鼓勵家長與孩子一起觀看並作出指導。

研究人員發現，每天看電子屏幕超過2小時的孩子，他們到5歲時有可能出現行為問題，尤其是專注力較差。相反，每周花2小時或更長時間參加體育活動的兒童，他們出現心理健康問題的可能性較小。

點擊圖片即睇減少孩子過度使用電子產品的3個方法：

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電子奶嘴｜三個方法減少孩子過度使用電子產品

Mandhane博士建議家長透過以下方法，減少孩子過度使用電子產品︰

1. 利用內置設定控制使用時間

家長可以自行關閉設備，也可以設定為在孩子達到每日限制時間自動關閉。

2. 設定規律的睡眠時間

最好在睡前至少1小時避免看屏幕。Mandhane博士稱，「更多的屏幕時間等於更少的睡眠時間。」

3. 鼓勵參與體育活動

他建議讓孩子參加體育活動，有助促進積極的生活方式，還可以提高他們的專注力，讓他們睡眠質素更佳。

更多兒童健康資訊：

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