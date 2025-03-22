家事百科︱馬桶點解係白色原來不只為乾淨　背後有3大原因其實關心理學事

▲ 原來白色馬桶背後有咁多故事！

【家事百科/馬桶】無論酒店、商場或餐廳，基本上都是使用白色馬桶，因為白色可以令污跡無所遁形，相信這是大家猜想得到的，但其實除此之外，選用白色馬桶背後還有3大原因，而且關心事和物理學事，更讓人意想不到的是，原來馬桶也有自己的節日！

白色馬桶︱古代馬桶是奢侈品

現時家家戶戶都有馬桶，其實馬桶的歷史可追溯至古代文明，如印度河文明、古埃及、古希臘等，當時已有簡單的排泄設施與排水系統。至16世紀，英國約翰.哈靈頓發明了早期沖水馬桶，但當時是屬於奢華產品，只有貴族才能使用，未普及到一般百姓。

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白色馬桶︱白色比其他顏色更易看到污漬

到18世紀工業革命推動現代衛生系統發展，才讓馬桶變得普及化，以及隨著科技發展，沖水馬桶的出現和下水道的建設，馬桶漸漸變成每個家庭標準的配備。而大家亦多數使用白色馬桶，因為白色比其他顏色的確更易看到污漬，使用者從而更加注意清潔，保持衛生。若馬桶是深色或有花紋設計，污漬可能會變得難以察覺，長時間累積可能會引起衛生問題。

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除了乾淨問題而選用白色馬桶外，其實背後還有3大原因！

馬桶白色的原因︱1.陶瓷製作上色有機會影響耐用度

白色馬桶會如此普及，其實是因為馬桶大都是以陶瓷製造，而陶瓷本身燒製後的顏色便是白色，使用陶瓷製作馬桶不單止堅硬耐用，而且還有極高的防水性和腐蝕性，正好符合浴室環境所需。

若將馬桶變成其他顏色，通常都需要額外上色，這會令馬桶的功效有機會受影響，因此為了節省上色成本，加上不想影響耐用度，馬桶就直接沿用燒製後的原白色了。

馬桶白色的原因︱2.心理學白色代表純淨無菌

除了與成本、功效有關之外，根據德國心理學Eva Heller曾於《色彩心理學（Psychology of Color）》發表的研究指，在人的心理聯想中，白色與乾淨、無菌、純淨的關聯度最高，這亦解釋到為何醫療、科技、清潔等等的產品，都會偏好以白色來強調其安全和透明的形象。

馬桶白色的原因︱3.物理學白色能反射最多光線

在物理的特性來說，白色能反射最多光線，從而讓環境看起來更明亮、通透明淨，相反黑色則吸收光線，讓人感覺壓迫或沉重，因此大家多數選擇白色馬桶，能令洗手間看起來更明亮乾淨。

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白色馬桶︱馬桶都有自己節日

其實馬桶都有自己的節日，原來每年的11月19日就是「世界廁所日」，該節日是由世界廁所組織（World Toilet Organization, WTO）的創辦人沈銘輝（Jack Sim） 於2001年提出，其後聯合國於2013年再正式將之定為「世界廁所日」。

節日目的是希望能夠提高全球對廁所衛生的關注，並開始推動全球性的衛生設施改善計畫，尤其是那些發展中國家的衛生環境，因為乾淨的廁所不止關乎日常舒適度，還有機會影響到公共健康同疾病控制。

雖然現今香港人認為白色陶瓷馬桶是基本設備，但其實全球仍有許多落後地區缺乏完善的衛生設施，因此大家要好好珍惜這項發明，並要重視衛生環境，做一個有功德心的人！

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