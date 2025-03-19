內地交流團｜教育局要求承辦商須即時匯報事故　衞生防護中心定期闡述預防傳染病資訊

▲ 教育局局長蔡若蓮於上周四（13日）召開特別會議，跟各個承辦機構代表會面。（蔡若蓮Facebook）

中小學內地交流團近日接連出現腸胃炎個案，累計已有9校交流團爆腸胃炎。教育局今日（19日）表示，為優化行程安排，已成立學生內地考察專責小組，直接與各內地部門單位保持密切溝通聯繫，以適時優化交流考察活動安排，並與教育局學生交流團的所有承辦商達成共識，強化匯報機制，若發生任何事故，必須第一時間通報專責小組。

教育局署理副秘書長陳碧華撰文表示，組織交流考察活動時，必以安全為首要考慮。就近日的交流團出現腸胃炎徵狀事件，教育局已立刻聯繋衞生署衞生防護中心及內地相關部門密切跟進，並就個案展開深入調查。

加強與各方溝通

她表示，雖然病源尚未核實，教育局為優化行程安排，馬上成立了學生內地考察專責小組，直接與各內地部門單位保持密切溝通聯繫，以適時優化交流考察活動安排。而小組成立後已馬不停蹄開展工作，包括加強與內地教育和衞生部門、承辦單位及衞生防護中心等各方對接，全面檢視現時交流團的安排，保障交流團活動質量及師生安全。

如有事故 承辦商須第一時間通報專責小組

同時，教育局與衞生防護中心在3月13日，分別與所有承辦教育局學生交流團的承辦商會面。在教育局局長蔡若蓮召開的特別會議上，與會代表整體檢視所有學生外地交流活動安排，加強學生安全保障，以及對傳染病的預防和應變措施。其中，局方與承辦商建立共識，包括強化匯報機制，若發生任何事故，必須第一時間通報教育局學生內地考察專責小組。

更新指引提高衞生意識

目前承辦商會為每一所學校安排考察前到校簡介會，教育局已加入衞生防護中心提供的資訊，並適時更新了指引，提升教師和學生的衞生意識，並已再次提醒學生出發前如有痾嘔或發燒等身體不適，應及早通知學校及尋求協助。另外，衞生防護中心已為教育局行程負責人及承辦機構舉辦線上會議，未來亦會定期闡述預防傳染病的最新資訊，讓前線團隊盡快掌握有關資訊。

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