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大學排名︱城大蟬聯THE全球最國際化大學榜首　本港大學包攬頭4位

港聞

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

城大。（資料圖片）

《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）今（19日）公布2025年度「全球最國際化大學」排名，本港共5間大學上榜，4校更包攬全球頭4位，其中香港城市大學蟬聯榜首。

THE全球最國際化大學排名根據國際學生和教員比例、與國際學者共同發表學術文章，以及國際聲譽，評選全球2,092所大學，其中來自40個國家或地區的217所大學達標。

排名首4位依次為香港城市大學、香港科技大學、香港理工大學及香港大學，其中城大蟬聯榜首，科大及理大均按年升7位，港大亦上升兩位。香港中文大學亦有上榜，按年升兩位至第11位。

THE指，城大在44個國家和地區擁有超過4,000個交流夥伴，每年亦有超過1,200名城大學生參加學生交流計畫。城大校長梅彥昌稱，對城大再度獲評為「全球最國際化大學」感到鼓舞，認為這反映大學在推動國際化教育和研究協作方面保持優勢，成就備受國際認可，將持續引領高等教育發展及國際化，鞏固香港作為國際專上教育樞紐的地位。城大的學生及教研人員現時分別來自全球近100個及逾40國家或地區。

科大指，欣悉大學國際化成果備受肯定，提到現時教職員與學生來自全球逾40個國家及80多個地區；而過去數年，科大學士課程每年所錄取的非本地生中，近一半來自中國內地以外、包括美洲、東西歐、澳洲，非洲及亞洲等地區。科大亦與全球逾300名國際夥伴在學術、研究和產業合作方面具有合作關係。

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