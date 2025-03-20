公立醫院收費檢討︱ 醫管局︰目前急症室收費仍「十分廉宜」 冀提升緊急類別輪候時間達標率

▲ 醫管局稱目前急症室收費仍十分廉宜。(資料圖片)

醫管局表示，疫後急症室就診人數正回升，去年總共有199.8萬宗個案。由於心臟病發及腦中風病人的流程改進，令處理的人手及時間均增加。加上2017年加價後急症室收費仍「十分廉宜」，急症室收費檢討是未來路向。

公營醫療系統收費檢討即將公布，醫管局於公布前夕舉行傳媒講座，但未有披露收費細節。醫管局質素及安全總監黃立己表示，2017年加價後非緊急及次緊急人數曾於加價後首年下跌達5%，不過由於收費仍「十分廉宜」，令其後減少求診人數效果減退。另由於科技進步，令處理臟病發及腦中風病人流程改進，人手及時間均相應增加，令急症室輪候時間增長。

黃立己表示，去年共80萬名急症室被分流至第三級，亦即緊急級別，但僅76.6%病人，達到半小時內就診的服務承諾，希望未來接近全部病人均能達標。他指，希望改變急症室收費，以將重要資源分配予緊急需要病人，以提升應變能力。

他亦表示，疫後急症室就診人數正回升，去年總共有199.8萬宗個案，與疫前每年約20萬宗個案相近。雖然就診人數未大幅增長，但輪候時間有增加。次緊急及非緊急病人平均需輪候達兩個多小時及3個多小時，分別較疫前增加57分鐘、以及61分鐘。

坊間傳出的「兩級制」方案，僅危殆及危急病人需付更高費用，而當局希望減少輪候時間的第三類「緊急」病人，反倒有機會加價。黃立己強調，目前仍然未公布最終方案，重申不會有港人因經濟原因得不到適當的治療，亦設收費減免機制。

被問到會否有病人因加價延誤就醫，黃就指，「經十字車來，一定車到你去急症室，即使加到好貴，如果好急都係要去加啦」。蕭粵中就承認，難以阻止病人離開急症室，但會進行公眾教育，讓市民了解急症室是用於重症用途。

對於分流的執行問題，蕭粵中有清晰分流指引，分流的「初心」不變，如果等候期間病情轉變，可以回到分流站及進行「升級」。至於會否增加分流站人手，蕭粵中僅表示需視乎人手，如果病人求診數目增加，會安排人手支援分流站。

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