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西九故宮｜「流動的盛宴」開幕　逾110珍品登場

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 26 分鐘前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港故宮文化博物館「流動的盛宴——中國飲食文化」特別展覽（香港故宮文化博文館提供）

香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦「流動的盛宴——中國飲食文化」今日（19日）開幕，展出逾110件珍貴文物，探索食物器具、飲食習慣和傳統風俗的演變。

探索中國飲食文化

「流動的盛宴」展覽除了滙聚故宮博物院及香港故宮文化博物館的珍藏，亦雲集大英博物館、舊金山亞洲藝術博物館、克利夫蘭藝術博物館、香港藝術館和香港茶具文物館的文物，橫跨新石器時代（約公元前1萬年至公元前2000年）至清代，結合多媒體和新科技，展示中國飲食文化。

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故宮博物院副院長王躍工介紹指，展品包括從先秦時代端莊厚重的青銅器到清代設計精巧的提盒。香港故宮文化博物館董事局主席孔令成則期望，公眾及中外旅客親臨參觀，認識豐富多元的中國飲食文化。

「流動的盛宴」共有「跨越生死」、「跨越文化」、「跨越山水」三個單元，分別探討飲食器具在精神、文化與空間中的移動。公眾開放展期為即日起至6月18日，成人門票150元，購買全館通行門票可同日參觀「當紫禁城遇上凡爾賽宮——十七、十八世紀中法文化交流」特別展覽，成人門票220元，特惠門票半價。

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