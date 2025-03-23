香港親子酒店｜麗豪航天城酒店推Baby Shark主題房　$577起入住可愛套房+免費送Baby Shark公仔

▲ 麗豪航天城酒店推Baby Shark主題房！

【香港親子酒店/麗豪航天城酒店】喜歡Baby Shark的小朋友留意！麗豪航天城酒店與Pinkfong Baby Shark攜手推出Baby Shark主題住宿體驗！不但設有3.5米高的巨形Baby Shark打卡位外，還有兩款主題套房，而每間客房更免費獲贈一隻Baby Shark毛公仔！家長們切勿錯過！

▲ 麗豪航天城酒店與Baby Shark攜手策劃春夏季主題住宿計劃。（TOPick記者攝）

香港親子酒店｜麗豪航天城酒店推Baby Shark主題房

麗豪航天城酒店與全球點擊率最高的YouTube影片明星Pinkfong Baby Shark攜手策劃春夏季主題住宿計劃，推出Baby Shark主題住宿體驗，其中最為吸晴的打卡位是位於酒店大堂，高達3.5米的巨型充氣Baby Shark，旁邊更有一條如同置身海洋世界的隧道，穿過隧道可以來到另一個打卡點——Baby Shark潛水艇滑梯，可以玩之餘，也可以拍照留念。

當然不少得Fin-credible Baby Shark主題住宿，今次酒店特設2款主題套房——Baby Shark主題豪華套房及Cabana主題套房，讓小朋友和大人與Baby Shark共度美好時光！於8月31日前入住其中一款Baby Shark主題主題套房，除了可享用一系列可愛Baby Shark的主題佈置、設施及用品外，更可於磊餐廳享用精緻早餐。

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而入住Cabana主題套房的客人可額外享用獨立舒適的戶外庭院及燒烤設備，而豪華燒烤套餐包括意式烤麵包配煙三文魚、辣肉腸配蒜蓉麵包、安格斯牛冧扒、帶骨羊扒、西班牙豬扒、雞翼及自製托斯卡納香腸，套餐也另配兩款配菜、四款特調醬料、精選甜品拼盤及有酒精或無酒精飲品，讓大人小朋友共渡悠閒時光。

另外，每間客房更可免費獲贈一隻Baby Shark毛公仔，並可使用主題遊戲、高爾夫輕擊練習場、天際平台或Aqua室外游泳池和穿梭巴士服務及設備。所有入住酒店的客人更可專享各式餐飲65折優惠。

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香港親子酒店｜Baby Shark主題美食 必試鯊魚寶寶窩夫

酒店的磊餐廳呈獻兩款主題美食，其中Baby Shark的兒童菜譜有鯊魚寶寶窩夫伴藍莓甜忌廉、前菜亦設有日式火腿什菜沙律配酥炸魚手指伴他他醬，更有迷你熱狗伴柚子番茄醬配哈哈笑薯餅等豐富美食。想簡單一點，亦可享用鯊魚寶寶窩夫套餐配鯊魚寶寶朱古力奶或拿鐵 。

餐廳亦設有遊戲區，配有各種主題玩具讓小朋友可以玩樂之餘，父母亦可安心用餐。Baby Shark人偶更會於指定週末隆重登場，與大小朋友見面拍照。

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香港親子酒店｜餐廳自助餐選用可持續海鮮

磊餐廳選用經認證的優質可持續海鮮入饌。開放式廚房的自助餐桌呈獻一系列意菜、德菜、法菜、日式、中式及泰菜等逾60款環球美食，分別於自助午餐及自助晚餐輪流供應。精選海鮮包括肉質鮮甜的波士頓龍蝦、加拿大松葉蟹腳及海蝦等，更有多款日式三文魚及吞拿魚等刺身任君選擇。

除了精選海鮮、烤肉系列的中東烤羊腿及慢烤澳洲西冷牛扒亦是餐廳另一亮點推介，另外了大啡菇胡蘆瓜薄餅、芝士紫椰菜醃三文魚薄餅也不可錯過！

熱葷方面精選推介包括德國脆皮豬手、芝士忌廉菠菜焗比目魚柳、清蒸原條石斑、法式田園燒雞、印度香料烤雞、馬來西亞牛肉咖喱等，甜品則有一系列精緻迷你蛋糕，如綠茶歌劇院蛋糕、香濃朱古力布朗尼、綿滑紅桑子慕絲蛋糕和士多啤梨瑞士卷等，每一口都帶來幸福的滿足感。

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麗豪航天城酒店×Pinkfong Baby Shark 主題住宿

預訂及入住日期：即日起至2025年8月30日

地址：赤鱲角香港國際機場航展道8號

價錢：

房間類型 入住人數 房間價格（每房每晚） 豪華套房（設Baby Shark主題佈置） 4人 $2,228起 Cabana套房（Baby Shark主題佈置及豪華燒烤餐） 2位成人及最多兩位小童 $2,921起

「磊」餐廳自助餐

供應日期：即日起至2025年8月31日

時間：

自助晚餐：逢星期五至六 18:30-21:30

自助午餐：逢星期六、日及公眾假期：12:00-14:30

價錢（凡入住任何主題套房的客人，享65折餐飲優惠）：

時段 價錢 65折價錢（入住主題套房客人適用） 自助晚餐 成人$688/位；小童及長者$388/位 成人$438/位；小童及長者$228/位 自助午餐 成人$428/位；小童及長者$288/位 成人$278/位；小童及長者$188/位

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