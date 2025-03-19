伊院搬遷｜醫衞局：京士柏用地無計劃作醫療以外用途　擴展日間醫療服務是可行選項

▲ 伊利沙伯醫院。（資料圖片）

伊利沙伯醫院明年初起將陸續搬遷至位於啟德發展區的新急症醫院。醫務衞生局今（19日）指，屆時伊利沙伯醫院將繼續保留日間醫療中心（新翼）於京士柏用地，當局現階段也無計劃將京士柏用地作醫療以外的其他用途，又指考慮到地理位置交通方便，根據九龍市區人口需要，於京士柏用地擴展日間醫療服務是可行的選項；政府將於檢視第二個醫院發展計劃時，一併考慮京士柏用地未來的醫療用途及發展計劃。

當局續稱，醫管局一直就新急症醫院的各項配套，與相關部門，包括運輸署，保持聯繫，運輸署會因應新急症醫院項目的進度及預計完工日期，預先規劃適切的公共交通服務，並會繼續密切留意區內發展，按實際情況調整或加強區內的公共交通服務，以配合乘客，包括求診病人的需求。

醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，目前的電腦掃瞄(CT)、以及磁力共振(MRI)，均是以病床為需求制定這類儀器數目。雖然有部分服務名額提供予日間門診及病房的病人，但獲分配的名額有限。日後發展日間模式，名額可以專門提供予日間治療，顛覆以往做法。

林哲玄表示，全世界均是以日間治療為大方向，其中腸胃鏡、膽囊手術、眼科以及泌尿科，均適合以日間治療形式提供，至於心臟病、肺炎、以及器官移植，則仍然需要以住院服務提供。

林哲玄指，日間治療需要有一定配套，例如提供予病人的休息室、以及麻醉科專科服務診所等。他亦表示，由於日間治療醫護人員的更份減少，對醫護人員有吸引力，亦希望於發展規劃當中，可以容許私家醫生參與服務，達至公私營合作。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】