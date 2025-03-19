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醫健通｜醫衞局局長可批准於緊急事件取閱平台紀錄　設委員會負責評核申請

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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醫衛局副秘書長許澤森。(資料圖片)

醫務衞生局公布，周五就《電子健康紀錄互通系統（修訂）條例草案》刊憲，賦權醫衞局局長要求指明醫護提供者，上載登記醫健通病人個人資料至平台。另外，亦計劃賦權電子健康紀錄專員，認可符合指明要求的非香港醫護提供者，可以於醫健通取覽電子健康紀錄。

當局草案列明，除了交由醫護閱覽及上傳數據後，醫療紀錄數據用作進行公眾衞生、公共安全、以及預防或控制疾病用途。許澤森指，疫情等公共衛生緊急事件期間，當局可以不需市民的「自願同意」下，協助市民管理健康，亦毋須緊急法等法例配合，但屬「很少數情況」。

當局提交予立法會的草案文件顯示，由於可識辨病人身分的資料或資訊，由於性質比較敏感，《互通系統條例》訂明批准或拒絕有關申請的權力須由局長行使，亦計劃亦會設立研究委員會，負責評核申請並向局長提供建議。

為確保醫健通的保安及完整性，《互通系統條例》針對電子健康紀錄互通運作訂立多項刑事罪行，例如明知而損毀電子健康紀錄 ;明知而損害醫健通的運作；有意圖干犯、欺騙、不誠實地獲益或致使他人蒙受損失，而導致電子健康紀錄被取覽、更改或受到損害等。

草案條文指，電子健康紀錄屬於《私隱條例》所界定的「個人資料」。就《互通系統條例》與《私隱條例》兩者之間關聯性，其中一項主要特點是除《互通系統條例 》指明的情況外，私隱專員就醫健通上的個人資料和資訊執行其職能和行使的權力將不會受到影響 。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，日後醫健通的系統涉大量資料互換，方保僑表示，上載及下載資料均會將數據加密，他指，早前私家醫院仁安醫院亦曾出現保安事故，不排除部分醫生的醫療系統供應商會存在保安漏洞，對系統保安存在挑戰性。但方保僑相信，即使個別醫生臨床管理系統出現問題，相信亦不會令醫健通平台系統受影響。

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