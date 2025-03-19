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醫健通︱ 將允許內地醫療機構存取獲授權醫療紀錄　方保僑：需注意兩地私隱條例

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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(資料圖片)

醫務衞生局公布，周五就《電子健康紀錄互通系統（修訂）條例草案》刊憲，賦權醫衞局局長要求指明醫護提供者，上載登記醫健通病人個人資料至平台。另外，亦計劃賦權電子健康紀錄專員，認可符合指明要求的非香港醫護提供者，可以於醫健通取覽電子健康紀錄。

「數據過河」擬參與港府計劃機構先行

醫衞局副秘書長許澤森表示，考慮到需求，目前計劃會於大灣區推行跨境數據互通（俗稱「數據過河」），內地其他地區亦可行。許澤森指，獲認可的非香港醫療提供者，會是參與政府計劃的機構，例如大灣區醫療券計劃機構。他表示，無法強制要求內地醫療機構上載醫療紀錄，但會以合同形式規管。

根據草案文件，當局表示，全國性或地區性的健康紀錄系統在世界各地迅速發展，預期未來可能需要透過醫健通連接使用這些系統的境外醫護提供者，便利醫護接受者獲取更連貫的跨境護理服務。

當局建議賦權專員，「信納某非香港公共健康紀錄系統符合其指定的要求的情況下」，認可該系統與醫健通連接。為確保對非香港醫護提供者及公共健康紀錄系統所施加認可條件，有足夠約束力和在相關司法管轄區的合規性，預期需透過特區政府與其他政府之間提供協議。

倡清晰解說內地機構如何運用資料

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向本報表示，按他印象應是首次兩地醫療紀錄作大型互通，醫療數據牽涉兩地私隱條例，建議當局應清晰解說內地醫療機構的資料運用，包括內地醫療機構保存資料的時長、以及會於何時刪除資料。

根據當局去年向立法會提出的文件，將於2024至2025年度，開發「跨境個人電子病歷」，支援跨境醫療協作計劃、並建立資料交換的安全通道、身分驗證和授權。

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