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特首動態｜李家超晤廣東省省長王偉中　就進一步加強粵港合作交流意見

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 44 分鐘前

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特首李家超今日（19日）在禮賓府與廣東省省長王偉中會面。(李家超fb圖片)

特首李家超今日（19日）在禮賓府與廣東省省長王偉中會面，就進一步加強粵港合作及推動粵港澳大灣區高質量發展交流意見。他指出，粵港兩地毗鄰相連、唇齒相依，多年來有着全方位、深層次、多領域的合作關係。

李家超表示，特區政府會繼續積極與廣東省人民政府保持緊密合作，提升粵港澳大灣區作為經濟發展優勢區域的創新能力和輻射帶動作用，實現粵港澳三地優勢互補和聯動發展。他說，廣東省人民政府去年九月首次在香港發行離岸人民幣地方政府債券，除了進一步強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，亦推動大灣區更好發揮高質量發展動力源作用。他歡迎更多內地地方政府在香港發行離岸人民幣債券和綠色債券，香港會繼續發揮銜接國際金融系統和專業服務的優勢。
　　 
政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞、特首辦主任葉文娟和粵港澳大灣區發展專員陳潔玲亦有出席。

李家超兩天內會見三名廣東領導

今次是李家超兩天內會見的第三名廣東領導，今日較早時間他與江門市委書記陳岸明會面，就進一步深化港邑合作及推動大灣區高質量發展交流意見。他昨日亦與東莞市委書記韋皓會面。

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