金賽綸丈夫︱KOL李鎮浩指金賽綸已婚　爆料曾墮胎公開向經理人求助錄音

▲ YouTuber李鎮浩聲稱金賽綸已婚兼曾墮胎。

【金秀賢 / 金賽綸 / 金賽綸丈夫 / 李鎮浩】金賽綸上月16日自殺離世，終年24歲。近日爆出金賽綸生前曾與金秀賢拍拖，而「雙金」戀情不斷有新料爆出，成為南韓以至香港網絡熱話。

早前，金賽綸遺屬控告YouTuber李鎮浩曾誹謗金賽綸，不過李鎮浩在昨日（3月19日）大反撃，表示近日想澄清一些錯誤，並指金賽綸家屬一直隱瞞金賽綸已婚的真相，更公開一段聲稱金賽綸與前經理人對話錄音紀錄。

但不少網民質疑事件真偽，覺得李鎮浩指控或只是穿鑿附會甚至造假。

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▲ 金賽綸遺屬早前告YouTuber李鎮浩誹謗金賽綸。

金賽綸丈夫︱美國結婚曾墮胎

金賽綸在今年1月在IG上曾分享一系列與非娛圈中人的男子在美國合照，而且帖文寫「Marry」，因此該系列照片被指為婚照，當時引起討論，但金賽綸友人幫忙澄清照片只是與普通朋友貪玩拍的照片而已，可是今次李振浩聲言指，這些真的是金賽綸與丈夫的合照。

至於錄音是經理人得知婚事後與金賽綸對話的紀錄，經理人向她問到因為太多記者詢問所以要求金賽綸表明立場，而她則透露自己本打算與對方分手，但因懷孕所以結婚，不過後來墮胎。她強調，當時是被男方所威逼才結婚，並透露男方是透過朋友介紹，任職於大企業的普通人。

金賽綸表示當時自己的社交平台帳號都在男友手上，只偶爾用Telegram和網上溝通軟件聯絡，加上男方不理解為何要瞞婚，兩人協商後決定上傳婚紗照。至於經理人問到有沒有得到父母同意時，金賽綸則未有正面回答，只表示：「他其實很正常，但飲酒後有點問題。」但有網民質疑在現今剪接技術甚至AI科技下，所謂錄音真確性存疑。

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金賽綸丈夫︱與經理人對話曝光

李鎮浩聲稱金賽綸與經理人有關結婚、墮胎的對話錄音的部分內容如下：

經理人：賽綸，到底發生甚麼事？

金賽綸：不是我發的，是男友上載的。

經理人：唉...他是瘋子吧？

金賽綸：就是說啊

經理人：（記者）一直打電話來，我現在都先說不是（結婚），但是你必須跟我說清楚，嗯？不然他可能又會上傳吧？你什麼時候回來？10日嗎？

金賽綸：13日出發，14日抵達。

經理人：你人到底在哪？

金賽綸：男友住在紐約。

經理人：重點是現在記者們一直打來問，問你是不是跟男友結婚了？所以我都回答不是男朋友，我們明明聖誕節還一起吃飯，不是他啊，那我們現在要想好對外說法，你現在是可以通電話的？

金賽綸：可以。

經理人：分手又復合很正常，但他不是我聖誕節看到的那個人啊？怎麼會現在又跟那個男人發結婚照，我覺得照片看起來像是寫真，概念寫真，現在也只能含糊地回覆記者，你辦婚禮了嗎？

金賽綸：對，已經辦了。

經理人：在韓國？還是在海外？

金賽綸：海外。

經紀公司理事：那你跟他是發生什麼事？

金賽綸：就是在韓國跟他在一起，但他公司有點問題，所以就算是分手了，我也有說會幫他解決問題，那時你跟我們見的那次也已經分手了，已經跟他說好了才分手，也告訴他我有男友了，就這樣過一段時間，我本來也不打算跟那個人結婚，打算分手了，結果發現懷孕了。

經理人：你現在懷孕了？

金賽綸：沒有，墮胎了，我是用懷孕來要求他結婚的。

經理人：不是說因為有孩子才結婚？不是墮胎了嗎？

金賽綸：因為...他一直威脅我，男友個性有點瘋...

經理人：你跟他是怎麼認識的？

金賽綸：他就是在紐約某大企業工作的人，是朋友介紹的，但在一起後發現他平時很正常，但只要感到不安...或是...畢竟分隔兩地。

經理人：真是的...但結婚不能反悔嗎？

金賽綸：不能...我現在已經先把社交網密碼改了，聊天帳號是刪掉了，他只要喝酒就會變成瘋子...

經理人：唉...你身邊怎都是這種人？

金賽綸：我也沒想到我會跟這種人結婚。

經理人：你爸媽不是也知道你結婚的事嗎？

金賽綸：對。

經理人：爸媽有同意嗎？

金賽綸：他真的平常很正常，是很不錯的人，就是只要喝酒就會有點...然後他發現了前男友的事，所以才會搞出後面這些事。

經理人：瘋了，我要瘋了。

金賽綸：對不起。

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