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盧國沾逝世︱「詞聖」盧國沾離世享年76歲　40歲過勞昏迷曾被傳死訊 9年前坐輪椅罕有公開露面

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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「詞聖」盧國沾離世享年76歲 40歲過勞昏迷曾被傳死訊 9年前坐輪椅罕有公開露面

【盧國沾／過勞／盧國沾離世】著名填詞人盧國沾於周三（19日）離世，享年76歲。盧國沾生前被視為香港樂壇早期的三大填詞人之一，但在40歲時因過勞發生嚴重意外，一度昏迷「死過翻生」。而他最後一次公開露面，是於2016年7月在紅館舉行的《盧國沾作品演唱會》。

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曾譜超過3千首粵語歌 被封「詞聖」

音樂人周啟生今日（19日）晚上在社交平台發帖文，「送別一代填詞巨人<盧國沾>先生」，透露填詞人盧國沾離世的消息。研究粵語流行曲歌詞多年的樂評人黃志華，亦在社交平台證實盧國沾逝世。

盧國沾在70年代展露鋒芒，曾為不少經典電視劇集的主題曲填詞，例如《田園春夢》、《小李飛刀》、《大地恩情》、《天蠶變》、《每當變幻時》、《秦始皇》、《前程錦繡》、《明日話今天》、《雪中情》、《人在旅途灑淚時》、《戲劇人生》、《緣份》等，被封為「詞聖」，與黃霑、鄭國江齊名；最常與他合作的作曲人是顧嘉煇。

90年代被傳死訊 過勞昏迷4日險亡

盧國沾早年是個「工作狂」，經常天亮才睡覺，只休息三小時便開工，高峰時期一晚便可填好一首詞。在填詞時，盧國沾還煙不離手、甚至將咖啡當水喝。據友人透露，盧國沾早年每日吸煙，每支只吸三口，然後將煙放在煙缸中任由香煙燃完，再點另一支香煙。

由於長期透支健康，盧國沾的填詞生涯維持約20年。90年代初，他因疲勞過度在浴室滑倒，意外撞裂眉骨，腦部積血昏迷足足4天才醒來。據盧太憶述：「當時護士常常進來叫他，盧生在播你隻歌呀！他醒來第一句話就是：你們幹嗎這麼吵？」

盧國沾自這次意外後不良於行，決定淡出，亦甚少公開露面。一直貼身照顧盧國沾的盧太曾表示，自己除了要照顧丈夫的起居飲食，還要為他管理公司業務。而由於盧國沾不喜歡說太多話，也不喜歡見陌生人，甚至連醫生也不願見。他亦曾被私家看護疏忽照顧，導致在街上跌倒受傷。

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2016年最後紅館露面 坐輪椅上TVB節目

盧國沾對上一次正式於大眾眼前現身，是於2016年7月。當時他於紅館舉行一連兩場《盧國沾作品演唱會》，歌手羅嘉良、葉振棠、張德蘭等人都出席，大唱盧國沾的經典金曲。這也是盧國沾罕有的公開露面。

當時，盧國沾需要坐輪椅出席活動。他更在TVB的特備節目《樂壇詞聖盧國沾》中宣傳作品展，由汪明荃和林曉峰主持，邀請了多位歌手共同演繹盧國沾的經典作品。

同場加映：12大工作過勞徵兆

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