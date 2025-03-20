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破·地獄︱衛詩雅獲芝加哥亞洲躍動電影節表揚獲獎　Michelle難忘與許冠文演對手戲

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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【破·地獄 / 衛詩雅 / 許冠文 / 朱栢康】《破·地獄》再獲得好消息，衛詩雅（Michelle）獲頒芝加哥亞洲躍動電影節「傑出演員獎」。

影展方面高度讚揚演員衛詩雅在《破·地獄》奉獻職業生涯最精湛的演出，因此頒發傑出演員獎（Extraordinary Actor Awards）予Michelle。

衛詩雅周祉安結婚︱Michelle向楊受成夫婦及敬茶　《破·地獄》導演陳茂賢爆新娘不為人知一面

衛詩雅揚威芝加哥亞洲躍動電影獎獲頒「傑出演員獎」。

破·地獄︱衛詩雅深感榮幸

《破·地獄》港澳累積票房數字高達1億6千百萬，更獲香港電影金像獎18項提名，刷新近10年提名紀錄，加長版將在4月4日上映。

此外，戲中「郭家一門三傑」許冠文（Michael）、衛詩雅及朱栢康上週更大熱獲頒「香港電影導演會年度大獎」影帝影后及最佳男配角三項殊榮。
 
她對於憑《破·地獄》獲得第6個個人獎項，Michelle深感榮幸並指：「非常榮幸得到芝加哥亞洲躍動電影節所頒發嘅傑出演員獎，特別多謝《破·地獄》團隊嘅扶助，呢份肯定令我更有信心演繹好每一個角色。接住落嚟我會好好把握每一個演出機會，繼續進步，多謝大家一直嘅鼓勵！」

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破·地獄︱Michelle比導演還緊張

導演會影后Michelle自《破·地獄》上映以來，演技備受讚賞，尤其他與父親許冠文在戲中的連場對手戲，令不少觀眾身同感受。

其中，Michelle埋怨大佬朱栢康不負責任，在老豆面前踢爆對方為了兒子升學，全家移民，不理老父 ，及為中風癱瘓了的老父冲涼而被摑的場面，看了無不感受到這段父女情的淒酸和痛苦。
 
在拍攝這兩場關鍵場口的日子，Michelle比導演還緊張，不時獨個兒坐在一角沉默不語，陳導亦從旁開導，讓她能順着劇情發展，盡情發揮她的情緒。

正式拍攝時Michelle由心中的鬱結到爆發的一刻，激動指罵兄長自私放下老父移民 ，累積種種不滿的情緒，在與朱康及Michael充滿默契的互動下，一下子便自然流露的釋放出來，短短一個上午便完成這場揪心的場口。而連續兩天跟Michael的對手戲，Michelle不但沒有鬆懈下來，情緒表達得更到位。

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破·地獄︱預先行位排練

老父因為兒子不欲繼承父業感不滿，加自己中風身癱後 ，只能靠女兒照顧起居生活沖涼、輪椅上失禁瀨尿等種種的無奈。

Michael在拍攝這場口前也在片場做足功夫，包括如何控制所坐的輪椅，細微至沖涼的地方及花灑淋身的方位亦有提前觀察了解，更與Michelle預先行位排練。

回想起為中風身癱的Michael沖涼的一場，Michelle 也不禁的說：「記得當日拍攝的地方很狹窄，很多時連轉身也很艱難，情緒和動作的配合都要處理得宜。」

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她續指：「因為老豆 (許冠文) 需要被花灑淋身，抗拒我為他沖涼，情急之下被他掌摑了一巴，而劇情所需彼此會有一些身體推撞，所以拍攝時更要份外小心，不想老豆着涼，因拍攝當日氣溫驟降，也不想大家不小心碰撞而弄傷手腳；幸好導演和攝影師預先溝通和遷就，雖未至於一take完成，但比想像中來得順利。」

完成這兩天拍攝後，這對「父女」總算鬆一口氣，最開心的是大家也被兩人的投入演出而動容。Michelle也感激Michael掌摑她的一巴掌，讓她享受了一次精彩的演出旅程。」

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