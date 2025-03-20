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電子臨時通行證｜遺失回鄉證點算好？　港澳台居民即日起可網上申辦電子臨時通行證

港聞

發布時間： 4 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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港澳台居民即日起可網上申辦電子臨時通行證。

【電子臨時通行證 / 回鄉證 / 通行證】內地出入境管理局公布，即日（20日）起港澳台居民可透過網上辦理有效期為7天的電子臨時通行證，並提供來往內地通行證與居住證「雙證關聯」核驗服務。

當局表示，港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車等交通工具，可通過手機登錄中國出入境管理局政務服務平台（移民局12367），即時申請有效期為7日的電子臨時通行證，供民航、鐵路等單位查驗，避免耽誤正常出行。

內地出入境管理局公布，即日起港澳台居民可透過網上辦理有效期為7天的電子臨時通行證。（資料圖片）

另外，港澳台居民因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求的，可以提交關聯查詢申請，或向全國任一縣級以上公安機關出入境管理機構申請開具紙質關聯查詢結果，用以向有關部門和企業證明通行證與居住證的關聯關係。

當局指，隨著港澳與內地、台灣與大陸間交流往來日益密切，在使用通行證和居住證享受生活發展便利的同時，因通行證遺失損毀或忘記攜帶存在「出行難」問題。

港澳台居民在境內搭乘飛機、火車時，如證件遺失損毀或忘記攜帶，需從機場、車站前往當地公安機關出入境管理機構開具紙本證明，來回折返耗時影響行程。

此外，部分港澳台居民同時持有通行證和居住證，若以其中一種證件辦理金融、互聯網等業務後，再持另一證件時有關部門難以核驗兩證的關聯關係，帶來生活辦事不便，當局會積極與有關部門通過科技賦能，推出相關便利措施。

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