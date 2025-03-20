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男神入院︱53歲男神受膽石困難上海入院　解釋棄在港醫治北上求醫原因

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【男神 / 張智霖 / 膽囊炎 / 膽石】現年53歲男神張智霖（Chilam）雖然外表保養得十分好，可是近年卻飽受膽囊炎困擾。他在2022年原定於杭州一間百貨公司出席活動，卻因身體不適送醫看急症，經診斷後證實為膽囊炎，為膽石積累所致。

當時，張智霖出院後曾接受媒體訪問表示，自己一吃稍為肥膩的東西便出事，故決定要吃得清淡些。

【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工

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男神入院︱Chilam北上求醫

在近日，Chilam被網民發現身穿病人服在上海一間醫院出現，令人憂心他的健康情。而他接受媒體訪問坦言北上醫治膽石，至於為何不選擇留港求醫，他解釋因為知道上海有種新的療法，所以決定去試，並報平安他沒大礙現在已回香港。

而據媒體形容，Chilam受訪時中氣十足，健康應沒大問題，而在他的社交平台更曾上載上海夜景照，並寫道：「漂亮的上海。」可見病情應不嚴重，心情輕鬆。據悉Chilam現時正在休養，待康復後即再投入準備新劇。

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