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盧國沾逝世｜「詞聖」盧國沾逝世享年76歲 中大才子苦追校花譜寫情歌傳奇

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 剛剛

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【盧國沾逝世/填詞人/中大新聞系】被譽為「詞聖」著名填詞人盧國沾，於昨日離世，享年75歲。他的女兒葦蓁在社交平台上證實了這一噩耗，並表示盧國沾在睡夢中安詳離世，希望外界給予家人空間，後事安排將另行通知。

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盧國沾逝世｜中大新聞系才子

著名填詞人盧國沾逝世，享年75歲。他的女兒葦蓁昨晚在社交平台發文證實爸爸死訊，寫道：「爸爸今早於睡夢中與世長辭，走得安詳，希望各界給予我跟家人空間，有關後事安排會再通知各位。女兒葦蓁泣告」。

盧國沾1949年出生於內地，6歲時隨祖母移居香港。他自幼熱愛文學，13歲起便以筆名沾夢投稿《青年周報》。他畢業於東華三院九龍第一小學及培新英文書院，後考入香港中文大學聯合書院新聞系。1968年，他在大學期間加入無綫電視，為其官方刊物《香港電視》撰寫文章，並開始接觸電視劇編劇和廣告宣傳工作。

1975年，盧國沾受邀為無綫劇《巫山盟》的同名主題曲作詞，正式開啟了他的填詞生涯。他創作了超過3000首粵語流行曲，與黃霑、鄭國江並列為香港粵語流行樂壇的三大填詞人。他擅長將古典文學意境融入流行曲，創作了許多經典劇集歌曲，如《小李飛刀》、《陸小鳳》、《田園春夢》等。他的作品不僅在香港廣受歡迎，也影響了整個華語樂壇。盧國沾2001年獲香港作曲家及作詞家協會頒發「音樂成就大獎」，2015年獲《第37屆十大中文金曲頒獎禮》「金針獎」。
 

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    盧國沾逝世｜因健康問題淡出填詞界

    盧國沾的填詞生涯約20年，高峰期時一晚就能完成一首詞。他工作極為拼命，早年填詞時煙不離手、咖啡當水喝，甚至每支煙只抽三口就換下一支，生活極不規律。他經常熬夜工作，每天只睡三小時，長期透支健康。40歲時，他因過度疲勞中風暈倒，意外撞裂眉骨，昏迷四天四夜。據其太太回憶，當時情況危急，醫生一度認為他難以救回，但他在昏迷期間聽到自己填詞的歌曲《今生無悔》後奇蹟甦醒。最終，盧國沾在90年代因健康問題淡出填詞界。

    盧國沾逝世｜情歌苦追校花

    他與妻子廖劍蘭是中文大學的校友，二人育有一女。盧國沾曾透露，妻子廖劍蘭是他的中大師妹，兼且是校花，二人因讀新聞系相識相戀，苦追下二人戀愛成為夫妻。盧國沾曾透露，二十多年前因中風行動不便，幸得太太不離不棄悉心照顧。他藉此向太太表達愛意，表示《情如松柏》、《愛是這樣甜》等歌曲都是為太太而作。他強調自己常寫「一生一世」的歌詞，認為夫妻關係應是一輩子的事。他也提到，過去填詞收入豐厚，一首歌可賺幾萬元，但如今詞人收入大減，因此他已不再填詞，除非報酬足夠豐厚。

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