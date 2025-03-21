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東張西望｜「排隊黨」入駐運輸署牌照事務處　代取號/代辦理/佔用空間日賺數千元

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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「排隊黨」入駐運輸署牌照事務處，代取號、代辦理、佔用空間日賺數千元。

【駕駛執照 / 代辦 / 排隊黨 / 東張西望】以往購買演唱會門票或預約運動場，不時能見到「排隊黨」代為訂購。然而，TVB節目《東張西望》在周二（18日）節目中，指今在運輸署申請、續領駕駛執照取號不僅出現代為取號，甚至還有代辦「一條龍」服務。

這對親自到運輸署辦理業務的市民而言十分困擾，苦主陳小姐稱，以往只需半個小時即可完成而今需要花費5個小時。

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牌照代辦｜提前1小時到場已無號

按照規定，內地司機在符合特定申請條件下， 毋須經過香港考試即可「免試簽發」香港駕駛執照；而「排隊黨」則公然在小紅書廣發收費代取號及代辦服務，似有組織，至運輸署牌照事務處每日開門前都已是人山人海。

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剛從國外回港的陳小姐表示，日前她前往牌照事務處申請駕駛執照，事務處還未開始派號，而她剛行至樓下便有人向她拉生意；陳小姐提早1小時到達事務處，她相信是能夠拿到號的，惟到現場後發現已有很多人，她被告知已無號。

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牌照代辦｜老人家放空凳「排隊」取號

隨後，節目組在1日上午還未到7時30分到事務處，發現雖然事務處9時開始排號，但當時門口已經是門庭若市，有近20人在排隊，大多是還是有備而來的老人家或中年阿姨，他們自備凳子排隊。

1名車行幫客戶代辦駕駛執照證件的女士表示，她每次來都能遇到這些排隊的老人家，其中有些人「一人放3凳」佔位，其他人則晚到1小時，這些人手中不乏拿著多份代辦資料。

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牌照代辦｜代辦服務收費300至500元

據指，1張號碼票可以代辦5個申請，1個申請收費300元，即1張號碼票就可以賺1,500元，而如若是代辦加後續取證「一條龍」服務則是500元。

節目組發現，這些取號的老人家似有組織，他們一早來排隊取號，而後統一交給「組長」，「組長」會給每人100元的「排隊費」；隨後，「組長」再以此為早在網上下單的顧客辦理，如若有空位，再將名額賣給遲來沒取到號的人。

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