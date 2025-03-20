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結業潮︱標榜平靚正家品雜貨「淘多多」觀塘店　開業僅1年結業震驚街坊

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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淘多多宣布，結束僅開業1年的觀塘分店。

【結業/淘多多/淘寶】標榜售賣平、靚、正家品雜貨的「淘多多」，2022年在本港開設首店至今，短短2年多已擴展至13間分店。惟近年經濟市道插水，淘多多日前宣布，結束僅開業1年的觀塘分店，但強調「不是結業」，只是將貨物搬遷至剛開業10日的油麻地分店。

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結業潮︱觀塘pop up店僅營業一年

平價雜貨店「淘多多T.momo Shopping Mall」成立於2022年，短短2年多已擴張至13間分店，遍布港九新界，雖然早前繼續逆市開舖，在荃灣及油麻地設新店，售賣平價家品、廚具、小型電器、層架、食品等，吸引大批市民搶購。但官方日前在社交平店宣布，觀塘pop up（快閃）店因租約期滿，已於3月17日結束短短一年的生意，令店舖數目餘下12間。

不過，官方又表示，市民街坊不用失望，「已經搵緊更大更適合我哋既新鋪位，相信好快同你哋再見」。而所有持有觀塘分店優惠券的客人，可到淘多多任何一間分店繼續使用，如在觀塘分店購買含店舖保養之產品,保養期內亦可到任何一間分店作售後服務。

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結業潮︱網民表示震驚不捨

對於淘多多觀塘店只有短短一年的經營，不少街坊得悉消息後大感震驚，「下！ 咁快無咗」、「好可惜」、「通常生意好就會被加租！」，亦有網民覺得，淘多多的貨品雖然跟淘寶所售賣的類似，不過前者勝在是實體店，適合未懂使用網上購物的客人，「有現貨睇又同淘寶咁平，真係好唔捨得」。

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淘多多分店
總店
地址：深水埗長沙灣道220號祥賢大廈A1-3（深水埗港鐵站D1出口、深之都商場對面）
營業時間：10:00-22:30
2號分店
地址：深水埗長沙灣道254號（政府合署斜對面）
營業時間：

星期一至五10:45-20:15

星期六至日10:00-20:45

佐敦
地址：九龍佐敦彌敦道337-339號金滿樓地下A鋪
營業時間：10:00-22:00
元朗
地址：元朗大馬路元朗段95-97號海外信託銀行大廈地下及1樓（福康街店鋪門口進、麥當勞旁）
營業時間：9:30-21:00
鴨寮街
地址：深水埗桂林街127號地鋪（深水埗站C2出口）
營業時間：9:00-21:00
黃大仙
地址：九龍龍翔道120號新光中心2樓
營業時間：9:30-20:45
太子
地址：太子彌敦道728號（星展銀行旁）
營業時間：11:00-20:00
牛頭角
地址：九龍灣牛頭角道55號利基大廈AB號地鋪（淘大商場旁）
營業時間：9:45-22:30
元朗
地址：元朗青山公路元朗段142-148號國華大廈C舖
營業時間：10:00-19:30
北角
地址：香港北角英皇道480號
營業時間：10:00-22:00
荃灣
地址：荃灣沙咀道282號周氏中心地庫（大鴻輝中心對面）
營業時間：11:00-20:30
油麻地
地址：油麻地彌敦道475-475A號地下
營業時間：10:30-19:30
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