嚴重意外｜上月赴西班牙集訓受重創腦死　18歲足球新星離世　差數小時迎19歲生日

【足球／腦死 ／重傷／西班牙】18歲北京國安U19梯隊球員郭嘉璇於2月初，在西班牙集訓期間受重傷，送院後被判定為腦死亡。其後由醫療包機送回北京的天壇醫院接受治療。內地媒體指他於昨日（19日）於北京天壇醫院離世，未及迎接今日（20日）的19歲生日。

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郭嘉璇昨晚心臟停止跳動 親屬決定放棄治療

綜合《南方都市報》、《極目新聞》等媒體的報道，郭嘉璇的家屬在昨日（19日）上午收到北京天壇醫院的通知，指郭嘉璇已進入病危狀態，隨後病情反覆，直至傍晚宣告已無力搶救。知情人士透露，因為北京足協和北京國安足球俱樂部未與家屬進行溝通，家屬已向兩個單位各自發出律師函。

郭嘉璇的哥哥告訴記者，當晚7時左右，他接獲醫院的消息稱，「心臟停止跳動，人已經不行了，生命體徵都沒辦法維持了，讓家屬做決定。」晚上8時左右，親屬決定放棄治療，醫院隨後宣布郭嘉璇離世。

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家屬已向北京足協和國安足球俱樂部發出律師函

據《封面新聞》的報道，當晚11時接獲郭嘉璇的哥哥在微信中提到，當他趕到醫院時，「嘉璇已經被推到太平間」。他還表示，「北京足協和國安足球俱樂部今天來了很多人，醫院一跟家屬通知嘉璇心跳停止，北京足協和國安的人很快就過來了」。他同時提到，家屬前一天已向北京足協和國安俱樂部發送了律師函，但具體內容目前不便透露。

嚴重意外｜西班牙集訓受重創

據此前報道，18歲的郭嘉璇跟隨北京男子U20足球隊前往西班牙馬德里進行集訓。 2月6日，在與西班牙RC阿爾科文達斯球隊的友誼比賽中，郭嘉璇被對方球員的膝蓋擊中頭部昏迷，其後被當地醫院診斷為腦死亡。

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2月12日，北京足協人員曾稱，「一直在全力保障他的救治工作」，又指與家屬達成一致，將郭嘉璇帶回國內繼續救治。 至於後續治療費用由誰承擔，該人員稱不便透露。而北京足協翌日發聲明強調，只要還有一線希望就不會放棄。

2月14日，郭嘉璇獲搭乘醫療包機被轉運至北京天壇醫院接受治療，然而會診結果顯示郭嘉璇仍是腦死亡，沒有任何治療方法。北京足協均未正面回應家屬質疑有關比賽影片畫面、徵召手續、保險購買等問題。

有內地體育博主稱，北京足協原承諾為郭嘉璇的後續治療負責到底，但後來稱只負責在當地治療和轉運回國的費用，而回國後的治療費與家屬共同承擔，賠償問題再商議。

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