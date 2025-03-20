醫健通｜私家醫生憂增工作量　醫衞局研與私營診所系統連接

▲ 家庭醫生林永和支持修例，但指部分年長醫生或面對困難。（資料圖片）

醫務衞生局公布，《電子健康紀錄互通系統（修訂）條例草案》周五（21日）刊憲，賦權醫務衞生局局長可要求指明醫護提供者，將病人資料存入醫健通戶口，若不執行可被起訴。家庭醫生林永和支持修例，但指部分年長醫生或面對困難；醫務衛生局副秘書長許澤森則表示，會研究跟第三方機構合作，協助醫生上載資料。

家庭醫生林永和今早（20日）在電台節目表示支持修訂，認為使用醫健通可幫助醫生日常診症，不少私家醫生都陸續應用，毋須只依賴病人口述病歷。不過，他指有部分較年長的私家醫生開診多年，未必有用電腦存放病歷，在更新系統上或面臨困難。另外，不少私家診所使用的電腦病歷系統未完全與醫健通銜接，無法上載病人藥物、診斷等資料。

他又指，昨日政府公布《條例草案》後，不少醫生都有討論有關罰則，他認為罰款起訴是最後策略，相信如解決系統銜接後，大家都會樂意配合，包括上載及閱覽資料，亦明白使用醫健通是大勢所趨。

醫務衛生局副秘書長許澤森指，近年醫健通的使用度上升，6成閱覽者都是私營醫護，而大部分醫療紀錄均來自公營醫護系統，反映私營醫護未夠積極上載。而今次修例提出要上載的指明重要健康資料，包括藥物敏感史、 疫苗接種紀錄、 診斷的醫務紀錄及放射影像報告等，對醫生診斷有重要參考作用。

他指，明白部分私營機構或有缺乏人手等困難，故會靈活處理，例如會研究跟第三方機構合作，協助一些手寫病歷的診所上載資料。又指，有不少醫生使用醫健通以外的第三方電子系統，政府會直接銜接該系統的資料。

▲ 醫務衛生局副秘書長許澤森表示，會研究跟第三方機構合作，協助醫生上載資料。（資料圖片）

被問到醫健通用戶可否選擇只披露部分醫療資料，許澤森表示，完整的醫療紀錄對病人接受治療非常重要，市民不應選擇性地存放資料，但可以決定紀錄的存取權，若市民有疑慮，可與醫護人員商討是否上載資料。

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