櫻花新品｜Tea WG 推春季期間限定櫻茶系列　感受春日淡然花香

▲ 期間限定盛品系列茗茶之「永恆之櫻茶」，售價HK$388（100克）; 永恆之櫻茶馬卡龍6件、12件及24件禮盒套裝，售價分別為HK$120、HK$240 及 HK$480。

春意盎然之際，Tea WG 推出春季期間限定的盛品系列茗茶之「永恆之櫻茶」，以櫻花的細膩花香與清幽雅韻，捕捉春日的清新優雅，彷如置身於日本賞櫻之旅。

「永恆之櫻茶」巧妙糅合雷尼爾櫻桃的清甜與粉櫻花瓣的柔美，將櫻花韻味悠長的芳蹤，凝於恆久的品茗儀式之中，藉由茶香細訴人與人之間的連繫。櫻花與綠茶的香味曼妙交織，每一口的品茗都盡顯現代優雅的氣息，仿佛在杯中奏響春日交響曲，是對大自然精緻之美的極致讚頌。精美的典藏綠茶茶罐包裝飾有精緻櫻花紋樣，令賞茶尤如一曲春日的華麗樂章。茗茶沖泡後，馥郁花香層層綻放，餘韻回甘，味蕾上感受淡然花香。

▲ 「永恆之櫻茶」糅合雷尼爾櫻桃的清甜與粉櫻花瓣的柔美，茗茶沖泡後馥郁花香餘韻回甘，味蕾上感受淡然花香。

Tea WG 更推出期間限定的永恆之櫻茶馬卡龍，為你獻上夢幻逸緻的優雅風味。外層以手工製作的粉紅色杏仁小圓餅製成，包裹著濃郁櫻桃果醬，並巧妙融合「永恆之櫻茶」，芳醇綠茶的幽香與櫻花的溫婉芬芳在舌尖纏繞交織。

期間限定盛品系列茗茶之「永恆之櫻茶」，售價HK$388（100克）; 永恆之櫻茶馬卡龍6件、12件及24件禮盒套裝，售價分別為HK$120、HK$240 及 HK$480，將於2025年3月26日起於香港Tea WG沙龍及精品店登場。



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